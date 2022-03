Nejdřív z Běloruska, teď z Ukrajiny. Plavkyně Herasimenjová podruhé za dva roky utekla ze země

Trojnásobná olympijská medailistka v plavání Aljaksandra Herasimenjová musela podruhé za necelé dva roky prchat ze země, i když nyní za dramatičtějších okolností. Odpůrkyně režimu prezidenta Alexandra Lukašenka nejprve musela odejít z rodného Běloruska na Ukrajinu, kterou nyní opustila kvůli ruské invazi. Varšava 17:53 16. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aljaksandra Herasimenjová v roce 2012 vybojovala stříbrnou olympijskou medaili na hrách v Londýně | Zdroj: Reuters

Bývalá elitní kraulařka a znakařka se v únoru vydala na cestu hned druhý den po ruském vpádu na Ukrajinu, když se vojska začala blížit ke Kyjevu.

Společně s matkou, manželem, bývalým plavcem Jauhenem Curkinem, a jejich tříletou dcerou jeli dvanáct hodin autem k polským hranicím. Tam ještě zhruba den a půl čekali, než se dostali do bezpečí.

Když se pomalu posouvali ucpanými silnicemi a slyšeli v pozadí zvuky výbuchů, uklidňovala plavkyně dcerku, že to je jen hrom. „Samozřejmě že jsem si musela něco vymyslet. Jak máte vysvětlit dítěti, že právě začala válka?“ řekla Herasimenjová agentuře Reuters ve Varšavě, kde po útěku z Ukrajiny zakotvila.

Dlouhý útěk

Dvojnásobná stříbrná medailistka z OH v Londýně 2012 a bronzová z Ria de Janeiro 2016 byla jedním z elitních běloruských sportovců, kteří opustili zemi poté, co byl v roce 2020 za podezřelých okolností Lukašenko znovuzvolen prezidentem.

„Utíkáme už dlouho. Ti, co odešli, byli ti nejlepší z běloruské společnosti. Ti, co byli proti tomu, co se dělo po volbách, ti, co protestovali proti násilí a projevovali své názory,“ uvedla Herasimenjová.

Mistryně světa z dlouhého i krátkého bazénu vedla v Bělorusku nadaci pomáhající sportovcům, kteří byli perzekvováni za své politické názory. Nadace nyní podporuje zákaz startu běloruských sportovců kvůli tomu, že Bělorusko je spojencem Ruska, nicméně podporuje snahy, aby Lukašenkovi kritici mohli závodit jako nezávislí.

„Před rokem a půl jsme bojovali za svá práva a svobodu. Žádali jsme Evropu, Ameriku a všechny v Ukrajině o pomoc. Varovali jsme, že Lukašenko je hodně nebezpečný. A nyní to vypadá, jako kdyby nic z toho nebylo. Nerozlišuje se mezi těmi, kteří Lukašenka podporují, a mezi těmi, kteří jsou proti němu,“ řekla Herasimenjová, jež největší úspěchy slavila na kraulařských tratích 50 a 100 metrů.