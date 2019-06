Lidé si budou muset zvyknout na jinou Hilgertovou, usmívá se po zisku evropského titulu kajakářka Amálie

Příjmení Hilgertová se mezi medailistkami na mistrovství Evropy ve vodním slalomu objevilo znovu po 11 letech. Dvojnásobnou olympijskou šampionku Štěpánku nahradila její neteř Amálie. Teprve jednadvacetiletá kajakářka vyhrála evropský šampionát ve francouzském Pau. Pau (Francie) 9:53 2. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kajakářka Amálie Hilgertová vyhrála mistrovství Evropy ve vodním slalomu a navázala tak na svou tetu Štěpánku, která na kontinentálních šampionátech v individuálních závodech získala sedm medailí | Foto: Martin Hladík | Zdroj: ČTK

Během rozhovoru pro Radiožurnál kajakářku Amálii Hilgertovou odnesli její reprezentační kolegové a hodili ji i se zlatou medailí do vodního kanálu ve francouzském Pau. Jen pár okamžiku před tím se česká kajakářka stala mistryní Evropy ve vodním slalomu.

‚Že jsem vyhrála? To fakt nechápu.‘ Kajakářka Amálie Hilgertová je mistryní Evropy ve vodním slalomu Číst článek

„Zní to neskutečně. Nevím, jestli si na to někdy zvyknu. Vůbec to nechápu. Jsem nadšená z té jízdy, a že to přineslo tohle, je úplně nepochopitelné, protože je tady strašně moc dobrých holek a je to neskutečné,“ nemohla ani se zlatou medailí na krku Amálie Hilgertová uvěřit tomu, že se stala evropskou šampionkou.

Teprve jednadvacetiletá kajakářka ve finále zajela skoro o osm sekund rychlejší čas než v semifinále. „Myslím si, že mi taky hodně vyšla voda. Tady na té trati je to hodně znát, takže jsem měla štěstí na vodu, to je jedna věc. A za druhé jsem si řekla, že to nebudu jistit, že to tam budu posílat a pojedu, co to půjde. A to jsem udělala a takhle to krásně skončilo,“ popsala čerstvá mistryně Evropy.

Kajakářský rod Hilgertů tak má pokračovatelku. Na prvním místě teď místo dvojnásobné olympijské vítězky Štěpánky, která už ukončila kariéru, možná budeme vídat její neteř Amálii.

„Lidi si budou muset zvyknout,“ říká s úsměvem kajakářka Amálie Hilgertová po titulu mistryně Evropy ve vodním slalomu.