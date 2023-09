Kaepernick se chce po šesti letech vrátit do NFL. Kvůli klekání při hymně si nemohl najít angažmá

Quarterback Colin Kaepernick se chce po šesti letech vrátit do ligy amerického fotbalu NFL a ve snaze najít angažmá napsal dopis generálnímu manažerovi New York Jets. Protože mají hvězdného Aarona Rodgerse na marodce s přetrženou achilovkou, rád by podle svých slov týmu pomohl a začal s ním trénovat. Část dopisu s Kaepernickovým souhlasem zveřejnil na instagramu rapper J. Cole. New York 13:33 27. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Colin Kaepernick na exhibici v Michiganu | Zdroj: Profimedia

Pětatřicetiletý Kaepernick skončil v NFL v roce 2017 poté, co upadl v nemilost kvůli poklekání při hymně. Poté už v lize angažmá nezískal a soudil se kvůli tomu s majiteli klubů.

Trump mu hrozil vyhoštěním, ostatní smrtí. Dnes je klečící fotbalista symbolem protestujících v USA Číst článek

Hráč, který v roce 2012 postoupil se San Franciscem do Super Bowlu, tvrdil, že se mu mstí za to, že protestuje proti sociálnímu bezpráví a policejní brutalitě s rasovým podtextem.

Při Rodgersově zranění zastává v Jets roli lídra Zach Wilson. Kaepernick tvrdí, že neusiluje o jeho místo, ale chce se s týmem připravovat a pomoci mu. Ze tří zápasů v sezoně NFL Jets poslední dva prohráli.

„Nikdy jsem nepřestal trénovat. Můj plán je šest let stejný: od pondělí do pátku jako dřív od pěti ráno do osmi trénuju na hřišti nebo v posilovně. V naději, že se naskytne příležitost,“ napsal v dopise, který dostal generální manažer newyorského klubu Joe Douglas.

Kaepernickův dopis