Brady odehrál první zápas NFL v Německu. ‚Jeden z nejlepších zážitků, atmosféra byla elektrizující,‘ řekl

Poprvé v historii se v Německu uskutečnil oficiální zápas Národní ligy amerického fotbalu NFL - konkrétně v mnichovské Allianz areně. Utkání Tampy Bay Buccaneers proti Seattle Seahawks bylo pro naše západní sousedy velkým svátkem. V dresu Buccaneers se představil i nejslavnější quarterback historie Tom Brady. I díky němu Tampa zvítězila 22-16. Mnichov 13:11 14. listopadu 2022

Byl to pro německé fanoušky amerického fotbalu splněný sen. Celkem tři miliony lidí mělo zájem o lístky. Na stadion jich mohlo 69 tisíc a nešlo jen o Němce, ale o nadšence z celé Evropy. Tampě přijel fandit třeba i rakouský pár Alex a Petra.

„Bude to určitě jeden z nejlepších dnů mého života, obzvlášť pokud můj tým vyhraje,“ říkal Radiožurnálu nadšeně Alex, který na sobě měl červený dres Tampy se jmenovkou Toma Bradyho - stejně jako jeho přítelkyně.

„On fandí Bradymu už 22 let, co začal hrát v NFL. A já jsem jen naskočila na ten vlak. A chceme vidět vítězství, protože Brady zatím ve všech mezinárodních zápasech zvítězil,“ pokračovala Petra.

Vítězství Tampy 22-16 se Bradyho fanoušci opravdu dočkali. Z toho měli radost určitě i dva hodně malí fanoušci, kteří dorazili ze Švýcarska - a na otázku, kdo je nejlepší, měli jasnou odpověď - „Brady“.

Rezolutní odpovědi dětí Damiána a Sandry se smál tatínek Martin, který je oblékl do Bradyho starých dresů s logem New England Patriots, s nimiž legendární quarterback získal šest mistrovských titulů.

„Už přes dvacet let fandím Patriotům. Pamatuju si, když v roce 2001 Brady nahradil Bledsoea. Bradyho miluju, a proto jsme dnes tady,“ řekl Martin.

What an atmosphere. Thank you Germany pic.twitter.com/hPZFZjxu3e — Tom Brady (@TomBrady) November 13, 2022

Skvělá atmosféra

Brady naházel 258 yardů, nahrál na dva touchdowny a po zápase si hodně chválil přístup fanoušků.

„Byl to jeden z nejlepších zážitků, co s americkým fotbalem mám. Už když jsme vyběhli před zápasem, tak tu byla elektrizující atmosféra. A když na konci celý stadion zpíval, tak to bylo doslova epické. To si každý, kdo toho bylo součástí, bude pamatovat do konce života,“ řekl po zápase Brady.

Byla to píseň Take me home, známá v Čechách jako Veď mě dál od Pavla Bobka, která v závěru rozezněla Allianz arenu.

Kam povede životní cesta pětačtyřicetiletého, čerstvě rozvedeného Toma Bradyho, nikdo neví. Ale je jisté, že mužstvo Tampa Bay Buccaneers má díky výhře nad Seattlem namířeno do play-off a legendární Brady může pomýšlet na osmý titul.