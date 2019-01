‚Zářez‘ v boji o Super Bowl. Los Angeles Rams pomohla k výhře chyba rozhodčích

Fanoušci amerického fotbalu už vědí, kdo bude bojovat o Super Bowl, hlavně ale mají před zápasem o titul v NFL o čem mluvit. V konferenčním finále totiž Los Angeles Rams k postupu pomohli rozhodčí, a přiznalo to i vedení soutěže. New Orleans 21:02 21. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klíčový moment. Robey-Coleman vletěl do domácího Lewise a zabránil mu zpracovat přihrávku | Foto: Chuck Cook-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Je to samozřejmě zklamání, prohrát takovým způsobem je frustrující. Volali mi z vedení ligy, že to rozhodčí nezvládli a chybovali. Ta situace bylo klíčová a je těžké se s tím vyrovnat,“ smutně konstatoval trenér New Orleans Saints Sean Payton.

Jeho tým v konferenčním finále NFC kontroverzně prohrál s Los Angeles Rams. V závěru utkání hostující Robey-Coleman vletěl do domácího Lewise a zabránil mu zpracovat přihrávku, viditelně se provinil proti pravidlům.

Rozhodčí ale žádný trest neudělili a Rams tak ještě dostali čas na vyrovnání a v prodloužení pak také zápas rozhodli.

„Zástupci NFL mi řekli, že to měl být trest za pass interference a že si rozhodčí taky mohli všimnout zakázaného úderu helmou na helmu. Vím, že to mají sudí těžké. Seběhlo se to rychle. Ale nevím, jestli jsem někdy viděl něco tak jednoznačného. Asi se s tím nikdy nevyrovnáme. Takhle prohrát je špatně,“ vyprávěl Payton na tiskové konferenci.

Super Bowl proti Patriots

Trenér Saints měl slzy na krajíčku, občas se odmlčel a několikrát svou odpověď ani nedokončil. Domácí po právu cítili křivdu.

„Já si samozřejmě na rozhodčí stěžovat nebudu. Vážím si toho, že rozhodčí v rámci pravidel nechali hráče bojovat a hrát. To jo to o čem NFL je,“ prohlásil trenér Los Angeles Rams Sean McVay.

Jeho tým čekal na účast v Super Bowlu od roku 2002, kdy ještě sídlil v St. Louis. „Neskutečně mě bolí hlava. Z toho řvaní a taky hluku na stadionu. Den nebo dva budeme slavit. Máme pár týdnů na přípravu. Je to jedinečná možnost,“ řekl McVay.

O Super Bowl budou Los Angeles Rams bojovat v pondělí 4. února v Atlantě proti New England Patriots, kteří si zahrají o titul v NFL potřetí v řadě.

How TF is this NOT a penalty Nickell Robey-Coleman hits Tommylee Lewis in the HELMET pic.twitter.com/BSiunoAy3t — BLACK SPORTSCENTER (@VersaceBoyEnt) 20 January 2019