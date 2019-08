‚Nedá se proti nim hrát.‘ Norský beachvolejbalový pár Mol a Sorum dál válcuje konkurenci

Jsou něco jako hokejisté SSSR v sedmdesátých letech, fotbalisté Francie na přelomu tisíciletí nebo aktuálně judista Teddy Riner. Také vládnou světu ve svém sportu. Norští beachvolejbalisté Anders Mol a Cristian Sorum teď svou suverenitu potvrzují na evropském šampionátu v Moskvě. Moskva 15:04 11. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anders Mol a Cristian Sorum | Foto: Petr Kadeřábek | Zdroj: Radiožurnál

Dvaadvacetiletý Anders Mol a o rok starší Cristian Sorum na evropské šampionátu dokráčeli do finále a i v něm budou v neděli večer favority. Světové jedničky z posledních 71 zápasů prohráli pouze čtyři, do té doby ale byli jen průměrným párem.

„Dlouho byli tým, který měl velký potenciál, ale na ty nejlepší týmy jim vždy něco chybělo. Loni v červnu se to ale změnilo…“

Zlom, o kterém mluví český beachvolejbalista Ondtřej Perušič přišel krátce před evropským šampionátem. Norové změnili způsob obrany, vyzráli technicky i psychicky.

V Nizozemsku vyhráli první evropské zlato a od té doby zvítězili v dalších 11 turnajích a v Moskvě směřují ke dvanáctému titulu. Takovou dominanci světový beachvolejbal pamatuje, jen ve svých začátcích, kdy vládli švýcarští bratři Lacigovi.

„Ale ano, jde nám to, ale nechceme se s nimi vůbec srovnávat. Máme i velké štěstí, ale hlavně věříme tomu, jak hrajeme. I když prohráváme, tak vždycky dostaneme šanci se do zápasu vrátit a nám se prostě daří ty šance využívat. To, že se nám povedlo znovu postoupit do finále je výborné a my jsem hodně samozřejmě šťastní,“ říká Radiožurnálu Anders Mol.

Právě on je hlavní strůjcem norského zázraku na beachvolejbalových kurtech. Dvoumetrový blokař je podle soupeřů neprostupnou hrází.

„Je jedním z nejlepších na okruhu. Velmi dobře čte hru, je vysoko a zároveň blok hodně dobře staví. Obrana, proti které se velmi špatně hraje,“ popisuje Ondřej Perušič.

„Menší polař je hrozně dobrý útočník. Když do něj letí balon, tak si ho zpracuje a většinou i složí. Ten větší zase dokáže zblokovat i čtyřikrát za set, a to už je strašně moc. Nedá se proti nim hrát,“ doplňuje David Schweiner Perušiče ve výčtu předností norského páru.

Beachvolejbal patří na olympijských hrách od jeho zařazení do programu mezi nejsledovanější sporty a Anders Mol s Cristianem Sorumem by v Tokiu měli být jeho nejzářivějšími hvězdami.