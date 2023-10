Stáj Andretti může vstoupit do formule 1 už v roce 2025. Žádost schválila automobilová federace

Mezinárodní automobilová federace (FIA) schválila kandidaturu stáje Andretti na přijetí do formule 1. Motoristická organizace v pondělí uvedla, že americký tým splňuje požadovaná kritéria pro vstup do seriálu nejdříve od roku 2025. Pro projekt člena slavné americké motoristické rodiny Michaela Andrettiho to znamená překonání první překážky na cestě do královské automobilové třídy. Londýn 20:35 2. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Andretti se dohodl s organizací FIA o vstupu své stáje do formule 1 | Foto: Bradley Collyer | Zdroj: Profimedia

Tou další, a všeobecně považovanou za složitější, bude dohoda zejména o komerčních právech na F1 s jejich vlastníkem, společností Liberty Media, a její dceřinou společností Formula One Management (FOM).

Pokud by k ní došlo, stal by se tým Andretti jedenáctým účastníkem mistrovství světa.

Současné týmy se ale dosud stavěly spíše proti rozšíření počtu účastníků, protože by to znamenalo nižší podíly na právech, pokud by s příchodem nového kandidáta výrazně nevzrostly celkové příjmy.

#F1 - FIA approves Andretti Formula Racing application after rigorous analysishttps://t.co/iVD8rKzrwn — FIA (@fia) October 2, 2023

O vstup do F1 měli od únorového zahájení procesu zájem čtyři kandidáti, například britská stáj Hitech GP, jež startuje mimo v seriálech formule 2 a 3. FIA posuzovala mimo jiné ekonomické, technické a sportovní možnosti adeptů.

„Andretti Formula Racing LLC byla jediná společnost, která splnila pevná výběrová kritéria ve všech podstatných aspektech,“ uvedl prezident FIA Muhamad Sulajím.

Vedení formule 1 v prohlášení konstatovalo, že vzalo sdělení FIA na vědomí a samo nyní kandidaturu zbylého zájemce posoudí.

Michael Andretti, který ve čtvrtek oslaví 61. narozeniny, usiluje o vstup do F1 s podporou automobilky General Motors a pod značkou Cadillac.

Jeho otec Mario se stal v roce 1978 mistrem světa, Michael má na kontě 13 startů. V historické statistice zámořských formulových závodů IndyCar oběma patří třetí a čtvrté místo podle počtu vítězství.

It's happening... Pořadatel #F1 @FIA postoupila ke komerčnímu jednání s @F1 tým Andretti jako potenciálně nový tým v šampionátu. To byla ta jednodušší část... pic.twitter.com/8KEW5JKTlm — Tomáš Richtr (@TomRichtrF1) October 2, 2023