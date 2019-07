Andy Schleck už pět let nezávodí, na Tour de France ale pořád pracuje. I na kole

Tour de France je jeden velký živoucí organismus. Kromě jezdců a jejich týmů se na chodu závodu podílejí tisíce dalších lidí. Od organizátorů a novinářů až po brigádníky, kteří jedou na alegorických vozech sponzorů a před každou etapou lidem podél trati hází dárky. Svou roli na Tour stále hraje i Andy Schleck, bývalý profesionální cyklista z Lucemburska. Už ale ne jako závodník, ale jako člen týmu, který připravuje VIP program automobilky Škoda. Montpellier 14:04 27. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andy Schleck (vpravo) | Zdroj: Škoda Auto

Na Tour dokázal Schleck hned třikrát dojet celkově druhý a za rok 2010 mu bylo dokonce připsáno celkové vítězství kvůli dopingovému trestu pro Alberta Contadora. Nyní je to už pět let, co Schleck oznámil, že se závoděním končí. Do kolotoče Tour de France se ale vrátil, a dokonce někdy i sedne na kolo. Jako jednoho rána nedaleko města Montpellier.

Z hotelu vycházejí cyklisté a přebírají si připravená kola. Je mezi nimi i Andy Schleck. Místo dresu týmů Saxo Bank nebo Leopard Trek, za něž v minulosti jezdil, má tentokrát na sobě zelený trikot Škoda, podobný tomu, jaký i letos na Tour drží slovenský cyklista Peter Sagan.

Několik letmých pozdravů, samozřejmě nesmí chybět fotka a jede se na krátkou ranní projížďku. Malý peloton je kromě Schlecka složený převážně s novinářů, kteří si nechtěli nechat ujít možnost svézt se s vítězem Tour.

Právě novináři jsou častými účastníky Škoda Auto Hospitality programu, v rámci kterého se podívají do startovní vesnice jedné z etap a následně mají možnost se v autě projet před pelotonem a někdy i v něm. A Andy Schleck jim ochotně vše okomentuje a vysvětlí.

„Je to něco zcela úplně jiného, vlastně to nemá ani nic moc společného. Je pravda, že toho i díky těmto ranním projížďkám méně naspím, ale jet Tour jako závodník a jako doprovod, to se nedá srovnávat,“ říká dnes 34letý Lucemburčan.

„Svoji současnou roli si užívám. Když závodíte, jste pod velkým tlakem, neustále vystresovaní. A to mi rozhodně nechybí, vážně nikdy,“ dodává.

Vhled do závodu

Schleck se závoděním skončil v roce 2014, kdy ve třetí etapě Tour de France upadl a poranil si koleno. Zkušenosti a vhled do dění na nejslavnějším cyklistickém závodě na světě mu ale nikdo nikdy nevezme a on tak může třeba i novinářům nebo jiným hostům nabídnout velmi přesný obrázek fungování Tour.

„Samozřejmě jsem moc rád, že jsem pořád součástí Tour. Líbí se mi, že můžu přenést to vzrušení ze sportu na fanoušky a vysvětlovat vám novinářům i lidem zvenčí, o čem vlastně závodění je, co se tam děje,“ vysvětluje Schleck.

Andy Schleck a další jezdci programu Hospitality | Zdroj: Škoda Auto

Ve VIP týmu Škodovky není jediným bývalým profesionálním cyklistou.

Za volant aut, která vozí hosty po etapách, pravidelně usedají bývalý jezdec týmů jako Rabobank nebo Quick-Step Španěl Pedro Horrillo nebo třeba bývalý britský cyklistický šampion Tim Harris. Volba někdejších cyklistů je pro jízdu s vozy, které se při závodě pohybují i v pelotonu mezi závodníky, je celkem logická – bývalí profesionálové moc dobře vědí, jak se v takových situacích na cestě mají chovat.

Andymu Schleckovi se ale za volant usednout nechce. „To mě ani neláká. Vím, jaké je to být v pelotonu jako jezdec. Stát se řidičem v doprovodné koloně rozhodně není moje priorita – myslím, že zatím zůstanu u toho, co mi jde. A popravdě ani tak rád neřídím,“ doplňuje s úsměvem.

Ve startovní vesničce a mezi týmovými autobusy je Andy skutečně ve svém živlu a hlavně mezi svými přáteli. Radit se jim ale nesnaží, i když jako nezávislý pozorovatel má teď velmi dobrý odhad toho, co se bude na trati v další etapě dít. „Ano, jsem neustále v kontaktu s Julianem Alaphilippem a Geraintem Thomasem. Ale to jsou profesionálové – ti už moje rady nepotřebují,“ směje se Andy Schleck.

Připouští, že zvlášť některé etapy stále sleduje s velkým napětím – třeba tu, která vede přes 2642 metrů vysoký vrchol Col du Galibier. V roce 2011 se mu ji podařilo vyhrát a od té doby každý rok před touto etapou nervozitou špatně spí.

‚Nic moc se nestalo‘

Letos etapu vyhrál Kolumbijec Nairo Quintana z týmu Movistar. Samotný průběh klání ale Andyho Schlecka příliš nezaujal. „Myslím, že to vlastně nebyla moc zajímavá etapa. Několik velmi dobrých jezdců se pokusilo ujet, ale vlastně se tam pak nic moc nestalo. Zaútočili až kilometr před koncem stoupání na Col de Galibier. To jsem nečekal,“ vysvětluje.

Jak tedy Schleck hodnotí dosavadní průběh 106. ročníku Tour de France? „Velkým překvapením je, že si Julian Alaphilippe tak dlouho udržel žlutý trikot. To na začátku nikdo nečekal,“ pravil Lucemburčan s tím, že Alaphillippe to bude mít v závěrečných dvou horských etapách velmi složité.

„Ta stoupání v posledních etapách jsou rozhodující. A jezdci týmů Movistar a Ineos se určitě budou snažit setřást ho v kopcích co nejdříve,“ řekl.

To se také stalo a už v pátek Alaphillippe přišel o žlutý trikot. Sobotní etapa je navíc kvůli počasí zkrácená na necelých 60 kilometrů, takže Francouz nebude mít příliš času na to, aby dohnal a hlavně předjel aktuálně vedoucího Kolumbijce Egana Bernala. Andy Schleck mu ale podle svých slov drží palce.

Andy Schleck v dresu Saxo Bank (vlevo) na stupních vítězů Tour de France 2010. O dva roky později mu soud přiřkl vítězství na úkor Alberta Contadora

