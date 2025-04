Ani ve čtvrté sezoně v NBA si Krejčí nezahraje play-off. Atlanta podlehla v předkole Miami

Český basketbalista Vít Krejčí si ani ve své čtvrté sezoně v NBA nezahraje play-off. Atlanta Hawks v rozhodujícím utkání předkola podlehla Miami 114:123 po prodloužení a sezona pro ni končí. Naopak Miami z desáté příčky po základní části a dvou výhrách v předkole vybojovalo šestý postup do play-off v řadě a v osmifinále vyzve nejlepší tým Východní konference Cleveland. Atlanta 7:29 19. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalisté Atlanty si play-off NBA nezahrají, v rozhodujícím utkání podlehli Miami 114:123 po prodloužení | Foto: Dale Zanine | Zdroj: Reuters

Z postupu do play-off se raduje také Memphis, který zvítězil 120:106 nad Dallasem a čeká ho souboj s vítězem základní části Oklahomou City.

Atlanta přitom byla po základní části osmá, což by ještě pár let zpátky znamenalo postup do play-off. Jenže systém se změnil a týmy na sedmém až desátém místě si musí postup vybojovat v předkole. A to se Hawks stejně jako loni nepovedlo. Po prohře s Orlandem nestačili ani na druhý tým z Floridy Miami.

Buckets, boards and defense... Davion Mitchell was EVERYWHERE in overtime



9 PTS in OT, 16 for the game as the @MiamiHEAT grab the East's #8 seed! pic.twitter.com/ABtub38B9o — NBA (@NBA) April 19, 2025

Po slabém úvodu sice dohnali ztrátu 17 bodů a pět minut před koncem dokonce o šest bodů vedli. Pak ale Miami skóre opět převrátilo na svou stranu a vteřinu před koncem Trae Young alespoň srovnal a poslal zápas do prodloužení. V něm ale Miami dominovalo, když trefilo hned pět trojek. Dvě z nich Tyler Herro, s 30 body nejlepší střelec Heat, tři dal Davion Mitchell.

Český reprezentant Krejčí se do hry dostal jen v prvním poločase ve dvou střídáních celkem na osm minut. Do statistik si zapsal jednu nepřesnou střelu za tři body, když musel před vypršením času střílet přes obránce, doskok a dvě asistence. Jeho spoluhráčům se příliš nedařilo střelecky. Trae Young sice zapsal 29 bodů a 11 asistencí, ale potřeboval na to 22 střel. Hvězdný nováček Zaccharie Risacher dokonce trefil jen jednu střelu z jedenácti.

Konec Dallasu

Anthony Davis se snažil ukázat, že byl oprávněně vyměněn za Luku Dončiće a 40 body táhl Dallas, ovšem bez zraněného hvězdného spoluhráče Kyrieho Irvinga nakonec Mavericks do play-off nedotlačil. Loňský finalista tak bude v play-off chybět podruhé za posledních šest let. Proti byl totiž Memphis, který předvedl silný kolektivní výkon a i přes turbulentní závěr sezony podtržený výměnou trenéra v závěru základní části vybojoval čtvrtý postup do play-off za posledních pět let.

Ja Morant táhl Grizzlies s 22 body, 9 asistencemi a 7 doskoky, Jaren Jackson měl 24 bodů a Desmond Bane 22 bodů a 9 asistencí. Memphis postupně v utkání utekl až na rozdíl 25 bodů.

Předkolo play-off NBA: Východní konference: Atlanta - Miami 114:123 po prodl. (za domácí Krejčí 1 doskok, 2 asistence).

Západní konference: Memphis - Dallas 120:106.