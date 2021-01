Plavkyně Apostalon během pandemie improvizuje. Ve formě se už dokáže udržet i bez bazénu

Plavání je jedním ze sportů, které opatřeními proti šíření koronaviru trpí nejvíce. Poznat je to i na uplynulé sezoně z pohledu Aniky Apostalon. Česká kraulařka, která dlouhodobě žije v Los Angeles, se musela z pravidelného tréninkového rytmu přepnout do života na suchu, případně do přípravy ve výrazně omezených podmínkách. Los Angeles 13:40 27. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anika Apostalon | Foto: Beáta Mašková

Plavecké centrum Rose Bowl je na první pohled trochu nenápadné. Je uzavřené mezi kopci na okraji Pasadeny, zhruba půl hodiny cesty autem od centra Los Angeles. I když nepůsobí nijak supermoderně, je rozhodně kvalitnější než jakékoliv české plavecké centrum.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Martin Charvát sleduje v seriálu Olympijský rok přípravu plavkyně Aniky Apostalon

V tamní vodě Anika Apostalon plave a potom ve venkovní posilovně trénuje. Ve středisku Rose Bowl je dva dny v týdnu a dva dny trénuje na Univerzitě Jižní Kalifornie kousek od centra Los Angeles.

Takhle nějak to vypadalo až do začátku pandemie koronaviru. Pak se situace výrazně změnila a Apostalon byla podobně jako plavci v Česku několik týdnů bez možnosti trénovat. Musela se přizpůsobit situaci, což bere zároveň jako největší přínos minulého roku.

„Myslím, že jsem se naučila, jak je těžké se motivovat, když člověk nechce trénovat nebo nemá kde trénovat. A jak se udržet ve formě, i když nemůžu do bazénu,“ popisovala Radiožurnálu přes aplikaci Zoom. Naučila se najít si jiné aktivity než jen plavání a také si připomněla, že nemusí pořád něco dělat, ale může i odpočívat.

„Naučila jsem se, jak se jiným způsobem udržet ve formě. Běhala jsem, se spolubydlící jsme dělaly jógu. Zkrátka hýbat se jinak,“ řekla Apostalon češtinou, kterou jinak příliš nepoužívá.

Australská znakařka zaplavala nový světový rekord, McKeownová nepotřebovala ani soupeře Číst článek

Postupem času se nakonec do bazénu mohla vrátit. Jenže protože Rose Bowl byl zavřený a jihokalifornská univerzita nepustí do bazénu nikoho, kdo tam momentálně nechodí do školy, začala jezdit trénovat hodinu cesty na jih do Irvine, kam se přesunula se svým hlavním koučem Davem Salem.

„Je to trochu těžší, protože nevím, jestli budu mít do dubna nějaké závody. Teď nic okolo není a nechtěla bych moc cestovat, ale když to bude nutné, tak to udělám,“ podotkla Apostalon.

Stejně tak se musí přizpůsobit tomu, že nemůže trénovat v klasickém dlouhém bazénu. Zmíněný bazén v Irvine funguje na rozdíl od podmínek v Česku i pro veřejnost, ale momentálně smí plavat pouze jeden člověk v dráze. Každá stojí čtyři dolary na hodinu. A aby jich bazén prodal více, plave se na šířku.

„Je to třeba osm drah v dlouhém bazénu a dvacet v krátkém. Takže se jim to vyplatí víc, dostanou víc peněz,“ vysvětlila Anika Apostalon. Do jejího vytouženého olympijského závodu zbývá přesně půl roku a jeden den. Olympijský limit ještě nemá, ale je téměř jisté, že se do Tokia podívá minimálně jako členka štafety na 4x100 metrů, která si účast vybojovala.