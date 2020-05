Plavkyně Apostalon se po dvou měsících dostala do bazénu. Kvůli olympiádě musela změnit plány

Čeští profesionální sportovci žijící v zahraničí zatím mohou těm českým závidět. Zatímco tuzemská opatření proti šíření koronaviru se pomalu rozvolňují, jinde postupují pomaleji. Česká plavkyně Anika Apostalon, která dlouhodobě žije a pracuje v Los Angeles, tak až tento týden po dvou měsících viděla padesátimetrový bazén. Los Angeles 17:11 20. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anika Apostalon | Foto: Ivo Stejskal | Zdroj: ČTK

„Ven můžeme, jít na procházku, běhat nebo do hor,“ popsala Radiožurnálu Anika Apostalon. Do centra města teď nejezdí, třebaže bydlí 15 minut autem od něj. Ačkoliv se nákazy koronavirem nebojí, tráví čas se svým přítelem a s okolím se nestýká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Plavkyně Anika Apostalon popsala, jak tráví svůj čas během karantény v Los Angeles. Více v příspěvku Martina Charváta

„Chtěla jsem se vrátit domů, ale bojím se, abych neohrozila ostatní členy rodiny,“ vysvětlila. Protože jsou zavřené bazény a Anika Apostalon pracuje jako plavecká trenérka mládeže, tak se snaží dětem alespoň přes internet říct, jak v této době posilovat a pracovat na sobě.

A sama se snaží trénovat, jak se dá. Posilovnu si její kamarádi udělali v garáži, tak chodí tam. A vodu si vynahradila na zahradách.

„Snažila jsem se najít nějaké menší bazény. Kamarád má asi desetimetrový bazén, tak mě tam nechali potrénovat,“ řekla Apostalon.

Plavec Sun Jang se odvolal proti osmiletému trestu ke švýcarskému soudu Číst článek

Až v tomto týdnu se poprvé dostala do velkého bazénu, třebaže to ještě není ve Spojených státech oficiálně plošně povolené. Ale její trenér Dave Salo, který vedl na olympijských hrách i Michaela Phelpse, dokázal sehnat výjimku. Apostalon se raději nezajímá o to, jak se mu to povedlo. Hlavně že bude ve vodě.

„Těším se, ale zároveň mám trochu obavy. První dva týdny budou hodně těžké, než se dostanu zpátky do formy,“ uvedla. Na svoje první olympijské hry, na kterých má v podstatě jistou účast, si kvůli jejich odkladu musí rok počkat.

„Po olympiádě jsem si chtěla dát přestávku pár měsíců a pak se do toho znovu pustit. Takže se můj plán změnil a musím se s tím teď vyrovnat i po mentální stránce,“ vysvětlila rodilá Američanka, že udržet se v tomto módu tréninku na olympijské hry je náročné.