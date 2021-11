Sedmdesát procent výkonu je na koni a třicet procent na jezdci, popisuje parkur Anna Kellnerová

Českou parkurovou jezdkyni Annu Kellnerovou čeká po účasti na olympijských hrách v Tokiu další velká výzva. Od čtvrtka do neděle bude totiž v pražské O2 Areně závodit na prestižní akci Global Champions Prague Playoffs. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport mluvila například o tom, jak důležitý je pro konečný výsledek výkon samotného koně. Praha 14:43 15. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna Kellnerová s koněm Catch Me If You Can | Zdroj: Profimedia

„Sedmdesát procent výkonu je na koni a třicet procent na jezdci. A co si myslím, že je také hezké říct, je, že kůň bez jezdce je pořád koněm, ale jezdec bez koně už není jezdcem, a proto určitě mají převahu i v té fyzické stránce, protože díky nim jsme schopni skákat přes překážky,“ řekla Kellnerová Radiožurnálu Sport.

Českou parkurovou jezdkyni Annu Kellnerovou čeká po účasti na olympijských hrách v Tokiu další velká výzva. Více si poslechněte v reportáži Miroslava Lence

Důležitou částí sportovního úspěchu je podle Kellnerové ideální výběr koně. Správná volba je především otázkou zkušenosti, intuice a v neposlední řadě štěstí.

„Je to hrozně těžké, protože se koně kupují a nemůže to být několikahodinová domluva mezi jezdcem a koněm. U nás je to opravdu tak, že si ho přijedeme jednou vyzkoušet, podíváme se zpětně na jeho výsledky, na videa, která má z různých závodů a snažíme se porovnat, jestli je to typ koně, který by nám mohl sedět. Ale samozřejmě se může stát, že i když v průběhu té hodiny to sedne skvěle, řekneme si, že bychom se mohli vzájemně doplňovat, tak pak doma to může začít skřípat, musíme na tom pracovat a trvá to mnohem déle, než se sehrajeme,“ vysvětlila.

Závodníci tráví v sedle soutěžních koní obrovské množství času. V rozhodujících chvílích soutěže je pak důležitá spolupráce a správné napojení jezdce na koně a naopak. Podle Anny Kellnerové si ale stejně jako u lidí může i člověk a kůň začít lézt obyčejně na nervy.

„Musím se přiznat, že jsem to za celou dobu, co jezdím, zažila jenom s jedním koněm a to bylo s Catch Me If You Can, protože pocházela z jiného systému a potřebovala ode mě úplně jiný způsob ježdění, než jsem byla zvyklá. Pro mě bylo strašně těžké ji pochopit a nabídnout jí to, protože jsem se opravdu některé věci i způsob jízdy učila nanovo. Měly jsme pak ponorkovou, protože mně to nešlo, ona byla naštvaná, že mi to nejde. A bylo strašně krásné, že mně v ten moment řekla moje ošetřovatelka koní Katka Krpelová, ať jedu na dovolenou. Tím jsme se obě úplně vyčistily. Vrátila jsem se a začalo to fungovat,“ říká česká reprezentantka v parkuru Anna Kellnerová.