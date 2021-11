Prague Lions postoupili do semifinále parkurového Global Champions. Kellnerová vymění koně

Tým Prague Lions, za který jezdí i česká reprezentantka Anna Kellnerová, postoupil v pražské O2 Areně do semifinále galashow světového parkuru Prague Playoffs. Čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka přitom hned ze začátku parkuru na překážkách třikrát chybovala. Nakonec ale závěr jízdy před domácími diváky zvládla. Praha 17:36 19. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna Kellnerová na koni Silverstone G při galashow světového parkuru Prague Playoffs | Zdroj: Profimedia

„Překvapivě v parkuru ne a na pracovišti taky ne. Předtím jsem byla trochu nervózní, když jsem si procházela parkur, ale hodně jsem pracovala na tom, abych to rozdýchala. A když jsem pak vjela do parkuru, tak jsem byla úplně v klidu,“ popisovala Radiožurnálu pocity těsně před jízdou Anna Kellnerová, která jednu překážku v sedle Silverstona G dokonce přerazila.

Tým Prague Lions s Kellnerovou čeká souboj o postup do finále na parkurovém Global Champions. Více si poslechněte v reportáži Miroslava Lence

O svého koně v tu chvíli ale strach neměla: „To bych věděla hned, kdyby něco nebylo v pořádku, a zvedla bych ruku, protože to bych si vůči Silimu nikdy nedovolila - pokračovat, kdyby nebyl stoprocentní. Takže jsem věděla, že jde jenom o to, že ho musím dojet, musím ho podpořit trochu víc, než je zvyklý, ale bylo mi jasné, že je v pohodě. A i po parkuru se na něj moje veterinářka podívala a říkala hned, že je úplně v cajku.“

Pro večerní jízdu přesto dostane přednost druhý kůň, kterým je klisna Catch Me If You Can. Čtvrteční soutěž ale podle Anny Kellnerové na rozhodnutí žádný vliv neměla. „Takhle jsem to plánovala. Samozřejmě kdyby třeba Sili skákal lépe, než jsem čekala, tak bych to zvažovala změnit. Ale plán od začátku byl, že by nastoupila Catchí,“ dodala.

Podle další člena týmu Prague Lions Nizozemce Jure Vrielinga může za celkově větší počet chyb ve čtvrtečním programu nezvykle velký prostor haly.

„Prostor haly je skutečně impozantní. A možná i proto koně potřebují trochu víc času, než si na nové prostředí plně zvyknou a začnou předvádět nejlepší výkony. Máme ale za sebou úspěšně první den a věřím, že teď už to bude pro koně i nás jezdce mnohem snadnější,“ popsal.

Na postupu českého týmu má výraznou zásluhu Belgičan Niels Bruynseels, který zvládl rozhodující jízdu bez jediné chyby. A maximum by chtěl fanouškům předvést i v pátek. „Užívám si ten pocit, že dnes budeme bojovat o účast mezi nejlepšími. Praha má pro mě zvláštní kouzlo a to víc si vážím obrovské podpory domácích diváků,“ říká belgický olympionik Niels Bruynseels.

Semifinále začíná v pražské O2 areně ve 20 hodin. Do sobotního finále postoupí pak šest z celkových dvanácti týmů.