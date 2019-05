Na Annu Kellnerovou spadla klisna, kvůli zlomené noze zřejmě přijde o olympijskou kvalifikaci

Anna Kellnerová měla při víkendovém parkuru v Madridu těžký pád. Klisna Catch Me If You Can, která stála podle neoficiálních zdrojů čtvrt miliardy korun, zaváhala na travnatém kolbišti před jednou z překážek, vrazila do ní a při pádu přilehla nohu 22leté české jezdkyně.

Kellnerové pak v nemocnici zjistili zlomeninu stehenní kosti, následovala operace a čeká ji několikaměsíční rekonvalescence. Klisna z místa pádu odběhla bez zranění.

Dlouhá pauza může mít velký vliv na snahu Anny Kellnerové dostat se na olympijské hry do Tokia. Pokud bude rekonvalescence opravdu tak dlouhá, jak odhadují doktoři, tak její naděje na Tokio 2020 se přibližují nule.

Kvalifikace na týmovou soutěž je totiž už na konci června a do individuálního závodu jsou kritéria pro české jezdce ještě složitější než v případě týmů.