V každém kole jiný kůň. Parkurová jezdkyně Kellnerová zkouší nového hřebce na závodech v Praze

Anna Kellnerová měla první den Prague Playoffs napilno. V úvodní pětihvězdičkové rámcové soutěži zvládla hned dvě jízdy. S hřebcem Joyridem si vyzkoušela poprvé závod s metr a půl vysokými překážkami. V jízdě s Catch me If you Can old, která trvala jen chvíli, testovala atmosféru areny před pátečním semifinále týmové soutěže. O své dojmy se podělila s Radiožurnálem Sport. Praha 18:42 18. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna Kellnerová při závodě | Zdroj: Profimedia

„Atmosféra, kterou fanoušci vytvořili, byla úžasná. Catch se skákalo dobře, takže jsem měla radost,“ říká Anna Kellnerová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si českou parkurovou jezdkyni Annu Kelnerovou

V semifinále totiž půjde jejímu týmu Prague Lions o hodně. Pražští lvi budou chtít poprvé v historii postoupit do finále, kam se nominuje pouze šest nejlepších týmů.

Česká parkurová jezdkyně si ale vyzkoušela v rámcové soutěži i osmiletého hřebce Joyrida. Toho by si chtěla v budoucnosti vytrénovat jako rovnocenného parťáka pro klisnu Catch me if you can old. Joyride je ale podle slov Anny Kellnerové flegmatik, a tak ho musí před každým parkurem speciálně namotivovat.

„Překvapivě to nedělám před soutěží, ale ráno, když ho jezdím. To je většinou dvě až tři hodiny před závodem. V tu dobu s ním jezdím tak, abych ho nabudila a aby věděl, že jsme na závodech a že se musí skákat. Naopak na opracovišti se snažím být v klidu, protože je hřebec a kdybych na něho vyvíjela tlak nebo se ho snažila víc rozjet těsně před parkourem, tak by to mohlo mít opačný efekt. Je to chlap, mohl by se urazit,“ tvrdí s úsměvem Anna Kellnerová.

První jízda

S Joyridem udělali při své premiéře na 150 centimetrů vysokých překážkách 2 chyby.

Jízda na koni v moderním pětiboji nebude, odhlasovaly národní týmy. Češi ji chtěli zachovat Číst článek

„První chyba byla moje. Neodjezdila jsem ten oblouk tak, jak bych měla. Druhá chyba přišla z strany Joyrida. Jsou to ale pro něj velké zkušenosti a já se ho snažím tímto budovat, aby mohl pak skákat i týmové soutěže,“ mluví o plánech s Joyridem Anna Kellnerová.

Páteční semifinále týmové soutěže se pojede už na překážkách vysokých až 160 centimetrů, a tak česká reprezentantka zvolí podle plánu Catch me if you can old.

„S Joyridem jsem teď byla trochu nervózní, protože jsem nevěděla, jak bude reagovat v areně. Na Catch jsem se ale cítila skvěle, tak jsem zvědavá, jak nervozitu rozdýchám,“ dodává česká jezdkyně.

Anna Kellnerová nervozitu musí rozdýchat do pátečních osmi hodin večer, kdy začne semifinále.