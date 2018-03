Ať už si Joshua večer připíše 21. vítězství či pohraje, vydělá si půl miliardy korun. Příště to může být i víc

Od roku 2000 drželi zároveň tři tituly mistra světa v těžké váze jen Lennox Lewis, Wladimir Kličko a naposledy Tyson Fury. V sobotu se k nim v Carfiffu přidá buď Brit Joshua, anebo Novozélanďan Parker. Favoritem je Joshua, který se ale dopředu jako vítěz necítí.

„Je rozdíl mezi sebevědomím a machrováním. Sebevědomí znamená, že si věříte. Machrování je, když si myslíte, že už máte vše v kapse. Já věřím ve své schopnosti, protože vím, co všechno jsem přípravě na tento zápas věnoval,“ řekl médiím Joshua.

V roce 2012 vyhrál olympijské hry. Po nich doslova vtrhl mezi profesionály. Dvacet zápasů, dvacet knockoutů, žádná porážka.

„Má všechno, je rychlý, dynamický, umí všechny potřebné údery, navíc má dobrou obranu. Vyloženou slabinu nemá žádnou,“ popisuje sportovní novinář Lidových novin a odborník na box Antonín Vavrda.

Joshua loni na jaře porazil legendárního Wladimira Klička a stal se největší boxerskou hvězdou současnosti. Přitom je mu teprve osmadvacet, takže se stále ještě může zlepšovat.

Zajímavější než Kličko

„Zlepšit se může v kondici, v obraně a v pohybu. On začal s boxem hrozně pozdě, v devatenácti letech, pořád se ale může zlepšovat. Může být větší a silnější verzí Mika Tysona, protože on je větší a silnější, než býval on, ale v určitých aspektech už nemá šanci se mu vyrovnat,“ popisuje Vavrda.

Joshua si zápasem proti Parkerovi vydělá zhruba dvacet milionů liber, čili půl miliardy korun. Už teď patří mezi nejlépe placené britské sportovce.

Ale může na tom být ještě lépe, když se prosadí i ve Spojených státech. Doteď boxoval jen v Británii, a populární je tak hlavně v Evropě.

„Potřebuje americký trh, protože při vší úctě k tomu britskému, tak ten americký je úplně jinde. To se třeba nikdy nepovedlo Kličkovi, protože on svým stylem nikdy Američany nebavil. Joshua tyto parametry má,“ dodává Vavrda.

Mimochodem, vítěz zápasu Joshua - Parker se může utkat s Američanem Wilderem a sjednotit pásy čtyř hlavních organizací, což se v těžké váze ještě nikomu nepovedlo.

Mike Tyson & Anthony Joshua neck extreme neck training. pic.twitter.com/qdGlzWSa4N — Boxing Battles (@BoxingBattles) 30 March 2018