Superzápas o vládce boxerské těžké váhy je zatím bez vzájemného urážení. Joshua a Fury se střetnou v létě

Trash talk neboli provokování či zastrašování soupeře před zápasem proslavil asi nejvíce legendární Muhammad Ali a boxeři v něm pokračují dodnes. Dříve se mu nevyhýbali ani Britové Fury a Joshua, třeba i před souboji, ve kterých pak nakonec slavili mistrovský titul. Přesto o sobě ale zatím mluví spíš se vzájemným respektem.

„Je to skvělý boxer, má i zlatou olympijskou medaili. Navíc je dvojnásobný světový šampion jako já. Osobně ho příliš neznám, ale z toho, co jsem viděl, působí jako slušný chlap,“ prohlásil Tyson Fury v televizní talkshow Jonathana Rosse a podobně se vyjadřoval ve stejném pořadu o pár měsíců později i Joshua.

Ten zase ocenil, že Fury v minulosti překonal vleklé psychické problémy: „On se o tom nebál otevřeně mluvit. Lidem to dává naději, že se z toho můžou sami dostat, když vidí, že to může potkat i světového šampiona. To si zaslouží velký respekt.“

Je možné, že emotivnějších projevů se dočkáme, až bude stanovený konkrétní termín zápasu. Promotéři obou boxerů tvrdí, že k souboji dojde v létě. Teoreticky by mohly být dva nebo dokonce i tři. Vítěz by se stal absolutním mistrem světa, protože by držel pásy všech významných boxerských organizací – WBA, WBC a IBF. To se naposledy povedlo Lennoxu Lewisovi před 21 lety.