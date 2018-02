VIDEO: Připoutejte se, řídí Petráček. Paralympijský vítěz si za volantem autobusu splnil sen

„Myslím, že to je zážitek na celý život. Není to jednoduché, myslel jsem si, že to bude snadné, ale opravdu není, jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet naživo,“ řekl Radiožurnálu na konci své jízdy Arnošt Petráček.

Paralympijský reprezentant se narodil bez pažních kostí, přesto je výborným plavcem a v Riu předloni získal zlatou medaili. Má i další sny, jedním z nich je řídit autobus, to se mu splnilo na mosteckém autodromu.

Původně si myslel, že se projede závodním autem, na severu Čech na něj čekal autobus i s posádkou, žádné úpravy nebyly potřeba, stačilo přisunout sedačku.

„Krásné dobré poledne vám přeji, milí cestující. Já bych radil, abyste se připoutali, pojďme si tu jízdu užít,“ přivítal cestující nezvyklý řidič, než se rozjel.

„Je to dost náročné, takový trénink. Hlavně posiluju ruce a fyzioterapeutka mi řekla, že mám posilovat hlavu,“ vysvětloval během jízdy Arnošt Petráček. V cílové rovince čekal další nezvyklý úkol – couvání. I to zvládl.