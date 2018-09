Aktivním odpočinkem k medaili. Arnošt Petráček trénuje na paralympiádu v Tokiu

„Tady jsem trénoval před mistrovstvím Evropy, které se konalo v Dublinu. Třeba, když je hodně teplo a svítí sluníčko, tak se voda vyhřeje i na 26 stupňů. Jinak bývá kolem 25 stupňů,“ vypráví Arnošt Petráček o parném létě, kdy sluníčko na venkovní plovárně bazénu opravdu přálo.

Rekreační plavci byli nadšení. A závodníci? Trénují raději ve studenější vodě? Vítěz z her v Riu mluví za sebe i za své kolegy z bazénu: „Tato teplota 26,5-27 stupňů Celsia je ideální pro závodní plavce. Samozřejmě není ideální teplota kolem 30 stupňů.“

Velice pečlivě má rozepsány tréninkové dávky. Ani není divu, že v době volna se vodě raději vyhýbá. „Trávím hodně času ve vodě a ani není časový prostor jet třeba někam k rybníku. Mám i další aktivity,“ říká a dodává, že to platí o podzimu, stejně jako o parném létě.

Dvě zlata z Dublinu

Při rekapitulaci sezony vyzdvihuje dvě zlaté medaile z mistrovství Evropy v Dublinu. Jednu čekal, ta druhá byla jaksi nad plán. „Vyšly mi obě disciplíny. Jak 50 metrů volný způsob, tak 50 metrů znak, ve kterých jsem startoval, protože jsme říkali, že plavat dlouhé tratě už nemá smysl, když jsem sprinter. Jsme tak hrozně rádi, že tyto dvě disciplíny takhle vyšly.“

Zajímavostí je, že i když je každá medaile z jiné disciplíny, tak se od sebe nijak neliší. Mají na sobě nápis European Championships Dublin 2018. Jakou z nich získal z jaké disciplíny, tak Petráček netuší.

Už před letošní sezonou jeho trenér Jiří Filip říkal, že od plavání by si měl na čas odpočinout. Jenže to není Petráčkův styl. Naopak. Přidal v tréninku a zase se zlepšil. A v hlavě má další plány.

Jeho kamarádi vymysleli akci Běh pro Arnyho. Ta s přispěním veřejnosti letos vydělala 68 120 korun. „Tyto peníze budou použity na mou sportovní přípravu na mistrovství světa v Malajsii, které se uskuteční příští rok,“ uvádí.

Právě do Kuchingu v Malajsii by Petráček rád letěl získat další medaile. „To rozhodně. Mistrovství světa jsou nominační závody na paralympiádu do Tokia, kde se vyplávávají kvóty a nominace,“ dokumentuje Arnošt Petráček, že odpočívat opět hodlá tréninkem a s dalším olympijským snem v hlavě.