Vadlejchova devadesátka. ‚Takovou metu jsem si přál od útlých let,‘ radoval se po osobním rekordu

Oštěpař Jakub Vadlejch překonal v pátek na úvodním mítinku Diamantové ligy v Dauhá svůj osbní rekord. Stal se teprve druhým Čechem, který přehodil devadesátimetrovou hranici. „Pamatuju si, že jsem si v patnácti letech řekl, že bych měl jednou rád olympijskou medaili a hodil 90 metrů. Teď jsem to zkompletoval," řekl v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Dauhá 22:03 13. května 2022

Jakub Vadlejch na úvodním mítinku Diamantové ligy v Dauhá | Foto: Ibraheem Al Omari | Zdroj: Reuters

Přehodil jste jako druhý Čech hranici 90 metrů, co to pro vás znamená?

Tahle meta je něco, co jsem si přál od útlých let. Pamatuju si, že jsem si v patnácti letech řekl, že bych měl jednou rád olympijskou medaili a hodil 90 metrů. Teď jsem to zkompletoval. Sny jsou od toho, aby se plnily, ale věřím, že ještě mám, co předvést.

Souboj o první místo byl napínavý, váš soupeř potom přehodil 93 metrů, byl jste pak smutný?

Vítězství je vždy to nejvíc, trochu mě to zamrzelo. Na druhou stranu si budu tenhle den pamatovat do konce života, stejně jak když jsem poprvé hodil 80 metrů v osmnácti letech. To jsou ty momenty, pro které to ten sportovec dělá. Je to nepopsatelné.

Čekal jste, že by se to mohlo podařit už v úvodu sezony?

Je to tak. Většinou jsem první závody míval rozjížděcí. Doteď jsem měl svůj nejlepší úvodní závod sezony 85 metrů. Spíš jsem si říkal, že se pojedu rozkoukat. Na druhou stranu byly letos tréninky neskutečné. Určitě nejlepší v životě. A jak se říká, smrdělo to devadesátkou.

Vyhovují vám podmínky v Dauhá?

Ano, zbožňuju vedro. Když je nad třicet stupňů, tak si v tom lebedím. Letos bylo navíc hodně větrno, což mi taky nevadí. Dneska bylo větrno tím správným způsobem. Foukal nám zprava do zad. Bylo to jen o tom chytnout ten správný hod. A to se povedlo.

Kdy to bude 98,48?

Na to řeknu, že je to hrozně daleko. O několik levelů úplně jiný výkon. Na druhou stranu mých 90,88 určitě nebyl ten ideální hod. Třeba hned předtím jsem hodil bez pár centimetrů devadesát a oštěp se zapíchl na kolmici. Každý oštěpař by řekl, že to byl potenciálně delší hod. Je vidět, že tam nějaké rezervy jsou. Takové přírodní podmínky se ale nemusí opakovat. Je to o drobnostech.

Co dál?

Budu na sobě pořád pracovat a jedu dál. Sezona je na začátku, hlavní bude mistrovství světa a potom mistrovství Evropy.