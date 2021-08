Etiopan Bekele chce jako první elitní běžec zvládnout maraton v Berlíně i New Yorku, závody dělí 42 dní

Druhý nejrychlejší maratonec historie Kenenisa Bekele se chce pokusit o nevídaný kousek. Na podzim plánuje závodit na velkých maratonech 26. září v Berlíně a 7. listopadu v New Yorku. Tyto dvě akce, které od sebe letos dělí 42 dní, ještě žádný elitní závodník nezkombinoval. Addis Abeda (Etiopie) 15:37 20. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Etiopský běžec Kenenisa Bekele | Foto: Bob Martin for London Marathon Events | Zdroj: Reuters

Trojnásobný olympijský vítěz a pětinásobný mistr světa na dráze to bere jako výzvu. „Celý rok jsem nemohl závodit a pro atlety to bylo opravdu těžké. Chci se chopit této šance a zjistit, co je možné,“ řekl časopisu Sports Illustrated. Naposledy závodil loni na začátku března na půlmaratonu v Londýně.

V britské metropoli měl na podzim startovat v maratonu pro elitu, ale těsně před očekávaným duelem se světovým rekordmanem Eliudem Kipchogem se odhlásil kvůli zranění lýtka.

Teď se devětatřicetiletý vytrvalec cítí být znovu ve formě. Do New Yorku se vrátí po patnácti letech. V Berlíně běžel v roce 2019 zatím svůj poslední maraton, při kterém časem 2:01:41 zaostal jen o dvě sekundy za Kipchogeho světovým rekordem.

Nedávné vítězství hvězdného Keňana na olympijských hrách mohl sledovat jen na dálku, protože se do olympijského výběru nedostal. Nesouhlasil se změnou kritérií ze strany etiopské atletické federace, která místo dosažených časů vypsala na květen kvalifikační závod na 35 kilometrů. Toho se Bekele odmítl zúčastnit. Etiopská federace tak vybrala jiné tři běžce, přičemž ani jeden z nich olympijský maraton v Sapporu nedokončil.

Etiopii reprezentoval naposledy na olympijských hrách 2012 v Londýně, kde skončil čtvrtý v závodě na 10.000 metrů. Po přechodu na silnici jeho výkonnost brzdily i časté zdravotní problémy, přesto cítí, že má ještě potenciál.

„I když je můj čas druhý nejlepší, tak je to jen dvě sekundy za Eliudem Kipchogem. Můžu říct, že pokud jsem zdravý, připravený a dobře si to naplánuji, tak mohu být lepší než kdokoliv. Tomu věřím,“ prohlásil odhodlaně.

A ani reprezentační kariéru pro sebe navzdory pokročilému věku neuzavřel. Pomýšlí na olympijské hry 2024 v Paříži. „Proč ne? Znám atlety, kteří to dokázali ve 42 nebo 43. Můžete to dokázat, když jste dobře připravený a jdete do toho zdravý. Samozřejmě, že je to možné,“ dodal někdejší světový rekordman na 5000 i 10 000 metrů.