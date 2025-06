Atmosféra v Brně byla skvělá a tlak jsme ustály skvěle, říká Vyoralová po postupu do čtvrtfinále

České basketbalistky jdou do čtvrtfinále mistrovství Evropy z druhé příčky základní skupiny v Brně. V přímém souboji o tu první totiž prohrály s obhájkyněmi titulu Belgičankami 60:72. O postup do semifinále se ve středu utkají v řeckém Pireu se Španělkami. Po závěrečném utkání v Brně kapitánka Tereza Vyoralová v rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznala, že v první polovině duelu mohl být český tým agresivnější. Brnp 22:57 22. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká reprezentantka Tereza Vyoralová je bráněna portugalskou soupeřkou | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Po utkání proti Belgii nebudete úplně nespokojené, ne?

První poločas byl slušný, ale mohly jsme být daleko agresivnější. Řekly jsme si, že nám ve třetí čtvrtině nesmí utéct, ale stalo se přesně to, co jsme nechtěli. Pak už jsme jen dotahovaly, ale Belgie pořádně zapla a hlídala si závěr duelu.

V čem vás ve třetí čtvrtině soupeřky přehrály?

Nic jsme neubránily a ony si krásně půjčovaly míč. Všude jsme byly pozdě a jak už se nám stalo s Itálií, tak jsme měly hrozný výpadek v útoku. Bohužel se nikdo z nás úplně nechytnul, což jsme potřebovaly.

Co vám zápas ukázal o síle českého týmu před play-off?

Nebyl to špatný výkon, což výsledek prohra o dvanáct bodů není zlé. Každopádně jsme na ně měly, ale chyběla nám agresivita a lepší obrana.

Jak si věříte na zápas proti Španělsku?

Myslím si, že tenhle turnaj bude obrovsky vyrovnaný a všech osm týmů je vyrovnaných. Každý může potrápit každého. Musíme se na ně dobře přichystat a určitě nejsou neporazitelné.

Jak jste si užívaly atmosféru v brněnské hale?

Bylo to super. Zpočátku jsme měly strach, aby na nás nebyl moc velký tlak, ale nakonec jsme to skvěle ustály. Škoda utkání proti Belgii, ale na to už se nebudeme dívat a půjdeme naplno do zápasu proti Španělsku.

Těšíte se na pondělní brzký ranní let?

Netěšíme. Je to zvláštní. Máme dva dny na to, abychom se tam dostali a letíme už takto brzo. Nebudeme se na to vymlouvat a holt to dospíme tam.