Slalomář Prskavec z ohněm zmítané Austrálie: Nejvíce mě to sráží psychicky, je to hodně smutné

Austrálie, to je oblíbená destinace českých vodních slalomářů pro zimní soustředění. I teď tam dvojnásobný mistr světa Jiří Prskavec trénuje. V olympijském kanálu v městečku Penrith zhruba 50 kilometrů od centra Sydney a na okraji Blue Mountains – pohoří, které je hodně postižené rozsáhlými požáry. Penrith 14:08 8. ledna 2020

Obvykle létá do Austrálie za sluncem, teď si ale vodní slalomář Jiří Prskavec přeje déšť. Český kajakář může zblízka sledovat rozsáhlé požáry, které Austrálii v současnosti trápí.

„Obrázky, které se na nás z místních médií valí jsou opravdu smutné. Spousta lidí tady přišla o domov a zahynuly tady možná miliony zvířat,“ popisuje Jiří Prskavec.

Jednu z nejhorších přírodních katastrof v australských dějinách můžou ale vodáci v Penrithu vnímat i jiným smyslem než očima nebo ušima z médií, říká jeho trenér Jiří Prskavec starší.

„Problém nastal zatím asi ve dvou nebo třech dnech, když se otočil vítr a ovzduší nebylo úplně optimální. Na to, jak ale velký rozsah té katastrofy je, tak trénink vlastně ovlivněn není," dodal Prskavec starší.

Nápor na psychiku

„Trénink venku prostě omezím a nahradím to plaváním nebo posilovnou a venkovní trénink přesunu na další den.“ Ale to je podle nejlepšího kajakáře planety posledních let to nejmenší.

„Nejvíce mě to sráží asi psychicky. Je to opravdu hodně smutné,“ říká šestadvacetiletý vodní slalomář.

V australském Penrithu je Jiří Prskavec s rodinou už od půlky prosince a ještě před Vánoci přispěl na tamní charitu.

Společně se ženou Terezou si vybrali hasiče, protože ti vánoční svátky místo se svými nejbližšími strávili bojem s obrovskými požáry, které Austrálii trápí doteď.