Surfař vyvázl z napadení žralokem, zvíře zahnal ranou pěstí

Pětadvacetiletý lékař Charlie Fry surfoval se třemi kamarády na pláži Avoca v Novém Jižním Walesu. V pondělí odpoledne ho ale asi 40 metrů v moři napadl žralok. V tu chvíli použil radu profesionála Micka Fanninga.

„Řekl jsem si: ‚Prostě udělej to co Mick, musíš ho praštit do nosu,“ řekl Fry kanálu Nine Network. „Micku, jestli se koukáš nebo posloucháš, dlužím ti pivo,“ usmál se Brit.

Surfař si původně myslel, že okolo plave jeho kamarád, pak se ale otočil a viděl, že se vedle něj vynořil přibližně dvoumetrový žralok a útočil na jeho pravé rameno.

„Levačkou jsem mu dal ránu, nějak jsem se dostal zpátky na prkno a začal křičet na své přátele. Naštěstí přišla vlna. Jel jsem na ní jak rychle to šlo, pak jsem začal pádlovat jako o život,“ bylo to velmi, velmi hektické,“ popsal lékař souboj.

Dokud nedoplaval na pláž, vůbec si prý neuvědomil, že je zraněný. Poté byl převezen do nemocnice, ale vyvázl pouze s oděrkami. Pláž Avoca je během úterý z bezpečnostních důvodů uzavřena.

Mick Fanning, jehož „obrana útokem“ posloužila Britovi jako inspirace, zvládl před dvěma lety se žralokem bílým na závodech J-Bay Open v Jihoafrické republice. Trojnásobný mistr světa se tehdy ubránil za pomoci surfu i úderů, než stihli zasáhnout pořadatelé a vytáhli ho z vody.