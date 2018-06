Automobilový jezdec Kopecký může na víkendové Rally Bohemia vyhrát 22. závod mistrovství republiky v řadě

„Pro nás s našimi zkušenostmi a s tolik závody za sebou je to asi nepsaná povinnost. My tady v Čechách prostě nemůžeme mít jiné cíle,“ říká Jan Kopecký.

Letos vyhrál zatím všechny čtyři závody mistrovství republiky. O víkendové soutěži tak bude usilovat s předstihem o šestý titul v kariéře. Před startem 45. ročníku Rally Bohemia ale o něm nepřemýšlí.

„Bylo by samozřejmě hezké zase tady v Boleslavi obhájit titul. Pokud se nám to povede, budeme maximálně spokojeni,“ říká Kopecký.

Přípravu případnému titulu někdejší okruhový jezdec a od roku 2008 reprezentant mladoboleslavského týmu Škody Motorsport nijak nepřizpůsobil. Rally Bohemia bere jako každou jinou soutěž.

„Chci se na všechny závody připravovat stejně a nemyslím na to, jestli tady můžeme obhájit titul, nebo ne. Chtěl bych tady vyhrát, to je jednoznačné. Takhle k tomu nepřistupujeme jen my dva s Pavlem, ale celý tým,“ vysvětluje Kopecký.

Šestatřicetiletý jezdec už ve své kariéře posbíral dost zkušeností. Snad i proto si tlak na sebe v souvislosti s obhajobou prvenství a také titulu nepřipouští.

„Když jsem byl mladší, tak jsem možná pod tlakem byl, ale teď si to už užívám. Už mám zkušenosti, vím, co umím a na co mám a co v autě s Pavlem dokážu, takže už k tomu přistupujeme takhle a opravdu se snažíme, abychom z toho měli radost. Závodím, protože mě to baví, a když jedeme rychle a vím, že už to o moc rychleji nejde, tak z toho mám velkou radost. Proto to dělám a žádný tlak si nepřipouštím,“ říká Kopecký.

A snaží se nic nepodcenit. Stoprocentní koncentraci potřebuje na každou z celkového počtu patnácti rychlostních zkoušek na populární Bohemce. Ta v sobotu zavede posádky do Libereckého kraje. Závodit se bude třeba v okolí Ještědu nebo na autodromu v Sosnové. V nedělní druhé etapě se jezdci vrátí na Mladoboleslavsko.

Janu Kopeckému se v barvách továrního týmu automobilky budou snažit také s vozy Fabia R5 konkurovat Nor Ole Christian Veiby nebo Fin Jusso Nordgren. Na stupních vítězů by pak nechtěli chybět zástupci české špičky v čele s Václavem Pechem a Filipem Marešem na Fordech Fiesta R5.