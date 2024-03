Olympiádu v Paříži trápí i rasismus. Krajní pravici vadí zahajovací píseň v podání zpěvačky Nakamurové

Už za čtyři měsíce v Paříži začnou olympijské hry. Obavy z bezpečnostních rizik, ze štěnic nebo z dopravního kolapsu na chvíli vystřídala polemika o tom, kdo vystoupí na zahajovacím ceremoniálu Her. Podle týdeníku Express by se do něj mohla zapojit zpěvačka černé pleti Aya Nakamurová. A spekuluje se o tom, že by mohla zazpívat píseň šansoniérky Edith Piaf. Proti tomu se však postavili někteří politici i krajně pravicové skupiny. Od stálého zpravodaje Paříž 20:43 13. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olympijské hry v Paříži může zhatit politika | Zdroj: Reuters

Krajně pravicové skupiny a politici ve Francii se postavili proti tomu, aby populární zpěvačka černé pleti Aya Nakamurová na olympijských hrách zazpívala píseň šansoniérky Edith Piaf.

Celá kauza přitom vznikla na základě informaci týdeníku Express, podle kterého se zpěvačka koncem února sešla v Elysejském paláci s prezidentem Emmanuelem Macronem a údajně se bavili o tom, že by se zúčastnila zahajovacího ceremoniálu Her, při kterém by zpívala píseň šansoniérky Edith Piaf.

Aya Nakumurová je velmi populární ve Francii, narodila se v roce 1995 v Mali, její rodina se přestěhovala do Francie, když byla malá, její otec pracoval na letišti Charlese de Gaulla.

Nakamurová původně chtěla být návrhářkou, ale postupně začala zpívat a teď je nejposlouchanější frankofonní zpěvačkou ve světě: její hity jako Copine nebo Djadja mají na YouTube stovky milionů shlédnutí.

Rasismus nemá místo

Někteří politici z krajně pravicové strany Národní sdružení Marin Le Penové si stěžují, že v písních této zpěvačky se objevují cizí slova, kterým nerozumí, že používá argot a že by se to úplně nehodilo k olympijským hrám.

Podle jejich názoru by to nebylo symbolické k francouzské kultuře. Další politik Jean-Philippe Tanguy chce, aby na zahajovacím ceremoniálu vystoupila šedesátiletá zpěvačka Mylène Farmerová.

Kritika proti Nakamurové zaznívala i na víkendovém mítinku krajně pravicového hnutí Znovudobití. Krajně pravicová skupina Native, jejíž členové se na sociálních sítích vyfotili s transparentem se slovy: „Nejde to, tady jsme v Paříži a ne v Bamaku!“, což byl odkaz jak na písně francouzské zpěvačky, tak na její původ v Mali.

Jiní politici z řad levice a vládní koalice poukazují na to, že takový přístup je rasistický a taková aféra nemá ve Francii v roce 2024 vůbec co dělat.

Pourquoi ne pas aussi écrire

