Ayuso na Vueltě vyhrál španělský souboj a slaví triumf ve 12. etapě. Červený dres lídra drží Vingegaard
Španělský cyklista Juan Ayuso si ve čtvrteční 12. etapě připsal druhou výhru na letošní Vueltě. Favorité na celkové pořadí se do boje o vítězství v etapě nezapojili, v červeném trikotu lídra zůstal Dán Jonas Vingegaard.
Dvaadvacetiletý Ayuso triumfoval ve 145 km dlouhé etapě mezi městy Laredo a Los Corrales de Buelna ve spurtu dvojice uprchlíků, ve finiši předčil krajana Javiera Roma.
Španělé se odpoutali od vedoucí skupiny zhruba 25 kilometrů před cílem v druhém ze dvou čtvrtečních náročných stoupání. Třetí dojel s odstupem 13 sekund Francouz Brieuc Rolland.
Ayuso, jenž má velkou ztrátu v celkovém pořadí, navázal na své vítězství ze 7. etapy.
Výhru oslavil tři dny poté, co jeho stáj UAE Emirates-XRG oznámila, že s ním předčasně rozvázala smlouvu a na konci sezony v ní španělský cyklista skončí. Údajně míří do týmu Lidl-Trek.
Favorité s odstupem
Skupina hlavních favoritů vedená Vingegaardovou stájí Visma-Lease a Bike dojela do cíle s odstupem 6:22 minuty. Byl v ní i český cyklista Jan Hirt, celkově klasifikovaný na 71. místě. Vingegaard stále vede průběžně o 50 sekund před Portugalcem Joaem Almeidou, týmovým kolegou čtvrtečního vítěze Ayusa.
Den po chaotické 11. etapě, jež musela být kvůli množství propalestinských demonstrantů v cílovém prostoru v Bilbau předčasně ukončena bez vyhlášení vítěze, se ve čtvrtek dojelo v relativním klidu. V cílové rovince byly opět vidět palestinské vlajky, protesty ale tentokrát neohrožovaly bezpečnost jezdců.
V pátek čeká cyklisty mimořádně náročná horská 13. etapa. V jejím závěru budou dvě horské prémie první kategorie a nakonec nejtěžší výjezd do cíle na Alto de l'Angliru včetně téměř 500 metrů dlouhé rampy se stoupáním 20 až 23 stupňů.
Cyklistický závod Vuelta - 12. etapa (Laredo - Los Corrales de Buelna, 144,9 km):
1. Ayuso (Šp./UAE Emirates-XRG) 3:16:21, 2. Romo (Šp./Movistar) stejný čas, 3. Rolland (Fr./Groupama-FDJ) -13, 4. Campenaerts (Belg./Visma-Lease a Bike), 5. M. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 6. Denz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) všichni -17, ...71. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -6:22, 103. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -17:57.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 44:36:45, 2. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -50, 3. Pidcock (Brit./Q36.5) -56, 4. Träen (Nor./Bahrain Victorious) -1:06, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -2:17, 6. Armirail (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) -2:23, ...68. Hirt -1:07:25, 108. Otruba -1:37:18.