‚Je to velká motivace.‘ Badmintonista Mendrek chce napodobit otce a dostat se na olympiádu

„Nejvíc bych asi vypíchl trénink v Německu a následně zápas na mistrovství světa s pozdějším vicemistrem Shi Yuqim, s Victorem Axelsenem na mistrovství Evropy, kdy jsem prohrál postup do osmifinále. A ta zlatá třešnička bylo asi páté místo na mistrovství Evropy družstev v Kazani,“ vypočítal úspěchy roku 2018 Adam Mendrek.

Do Benátek nad Jizerou si vlastně přijel odpočinout. Nemusel se nervovat. Nešlo totiž o body do světového žebříčku.

„Tento turnaj se hraje skvěle, jelikož jsou Vánoce a měl jsem konečně týden volna po příletu z Ameriky. Moje první hra po týdnu a musím říct, že hraju třikrát líp, než když hraju každý den,“ smál se třiadvacetiletý odchovanec brněnského badmintonu.

Na turnaji nejprve porazil domácí osmnáctiletou naději Cristiana Savina, kterého zdolal 2:0 na sety. A stejným poměrem ve finále vyprovodil z kurtu Poláka Adriana Dziolku. Užíval si i atmosféry provázející jednotlivé zápasy.

„Musím říct, že si vážím toho, že mi lidi fandili, i když jsem hrál proti domácím. Vždycky když dokážeme přitáhnout diváky a fanoušky badmintonu na takové akce, tak je to myslím vždycky skvělá příležitost,“ pochvaloval si pokračovatel slavného badmintonového rodu.

Jeho tatínek Tomáš byl jako hráč u premiéry tohoto sportu na olympijských hrách, a to v roce 1992 v Barceloně. I Adam sní o startu pod pěti kruhy.

„Je a vždy byla to pro mě velká motivace. Když jsem byl menší, tak to pro mě bylo svazující, ale když si člověk postupem času uvědomuje priority nejen ve sportovním, ale i v osobním životě, tak zjišťuju, že to není svazující. Naopak je to pro mě velká motivace makat a zkusit svého otce napodobit. Nejen jeho, ale i Petra Koukala. Udělám pro to maximum,“ popsal svou motivaci hráč.

První krok pro naplnění snu už Mendrek udělal. Trénink v Německu ho v kariéře dál posouvá.

„Tím, že jsem se přestěhoval do Německého národního centra, kde se teď už čtyři měsíce připravuju a můžu si dovolit říct, že to i na sobě cítím, že se ta hra mění k lepšímu,“ řekl Mendrek.

V nadcházejícím roce čeká aktuálně 99. hráče světového žebříku boj o olympiádu. Jenže o plánech moc mluvit nechce. Kvalifikace přitom bude probíhat celý rok.

„Čeká mě toho hodně. Nějaké sny a cíle mám, ale naučil jsem se je neříkat ven a nechat si je pro sebe. Pevně věřím, že když budu skromný a dále trénovat, všechno se splní. Můžu hrát klidně 25 turnajů, ale počítá se jen deset nejlepších z nich. Kvalifikace znamená být do 75. místa na světě a být česká jednička na světovém žebříčku,“ poodhalil kritéria Adam Mendrek.