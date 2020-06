Je potřeba vystoupit z komfortní zóny, říká Koukal o kandidatuře do čela badmintonového svazu

Bývalý badmintonista Petr Koukal se chce stát šéfem tohoto sportu v Česku. Na sobotní valné hromadě bude jedním z kandidátů na post předsedy Českého badmintonového svazu. Jeho cílem je pomoci profesionálním hráčům, případně mladým talentům k lepším výsledkům. Praha 16:57 19. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Koukal na badmintonovém turnaji (archivní foto) | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

„Primárně si myslím, že bychom měli nastoupit na stejný systém, který funguje ve všech badmintonově vyspělých zemích. Tím je centrální, společná příprava nejlepších hráčů pod vedením zkušeného trenéra, ideálně ze zahraničí, jenž má respekt a know-how, které nám v Česku chybí,“ popsal Koukal.

Dále je podle něj nutné zprofesionalizovat fungování svazu, protože badmintonové hnutí nejde s dobou a musí se více přizpůsobit společnosti.

Teprve třetí Čech v bundeslize. Badmintonista Mendrek bude hrát nejlepší ligu Evropy Číst článek

Bývalý český reprezentant Koukal byl zatím spíše v marketingových pozicích, a pokud by byl zvolený, byla by to jeho premiéra v pozici funkcionáře.

„Trochu mě do toho nutí okolnosti. Já jsem se velmi hlasitě ozýval, když jsem měl pocit, že svaz nepracuje správně. To jako hráč a i v posledních letech, kdy sport sleduji zpovzdálí. Nechci zůstat u toho, že když se mi něco nelíbí, tak jen hlasitě křičím a nadávám,“ říká o své motivaci ke kandidatuře Koukal.

„Myslím, že takových lidí máme nejen v badmintonovém prostředí spoustu. Proto jsem se rozhodl, že je potřeba vystoupit z komfortní zóny a pokusit se o to i aktivně,“ doplňuje.

Koukal ukončil hráčskou kariéru v roce 2016 po hrách v Riu de Janeiro. Předtím čtyřiatřicetiletý rodák z Hořovic startoval i v Pekingu a Londýně. Osmkrát se stal mistrem republiky, v roce 2010 překonal rakovinu varlat.

Jeho soupeřem o post předsedy badmintonového svazu je Karel Reichman. Ten na rozdíl od Koukala není bývalým sportovcem, nýbrž nadšencem, který zmobilizoval tento sport na jižní Moravě. Reichman kandiduje s vizí otevřít badminton veřejnosti a snažit se získat větší členskou základnu, protože podle něj má tento sport potenciál ji získat.