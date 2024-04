Basketbalistky USK Praha chtějí zlomit ‚bramborové‘ prokletí. V semifinále Euroligy narazí na Villeneuve

„Mají ty zápasy hodně na houpačce. Když se jim daří, tak jsou hodně v laufu. Když jsme hrály tam, tak skoro neminuly jedinou střelu za tři. Takže v tomhle jsou strašně nebezpečné, hrají tak drze, mají hodně velké sebevědomí. Takže je nepustit do hry. Být na ně agresivnější, protože to nemají rády, myslím si, že tady vede cesta,“ říká rozehrávačka pražského klubu Tereza Vyoralová.

Za USK hraje už 11 let, takže je nejdéle sloužící hráčkou v týmu. Zažila i euroligový triumf v roce 2015. Při dalších pěti účastech na Final four ale nikdy nepřešla přes semifinále. Tentokrát týmu hodně věří.

„Ty poslední tři, čtyři roky jsme měly i na víc v tom Final four, takže doufám, že letos se nám to podaří a že urveme nějakou tu medaili. Doufám, že se dostaneme i do finále, protože si myslím, že ten los je pro nás docela příznivý. Každý tak v duši doufá trošičku, že bychom třeba letos mohly vyhrát. Ten tým je opravdu super, šlape jak v šatně, tak i na hřišti, máme skvělou atmosféru.“

O atmosféru se stará i čerstvě 70letá trenérka Natália Hejková, která chce hlavně ukončit dobu bramborovou. Na Final four Euroligy jsou totiž Pražanky potřetí v řadě a v obou předchozích případech z toho bylo jen čtvrté místo.

„Brambory fajn, jsem z kraje, kde jsou preferované, ale já bych preferovala kov momentálně,“ nechala se slyšet Hejková.

K jistotě cenného kovu USK Praha musí porazit francouzský Villeneuve. Ten táhnou hlavně Američanky Burkeová se Smallsovou. Konkrétně na ně ale Hejková tým nepřipravuje.

„Američanky nebudeme řešit, budeme řešit nás. Abychom my hrály dobře a abychom dokázaly číst hru francouzského tým. Protože nikdo netuší, co v určitých chvílích budou hrát a jsou velmi nepříjemné, protože každá jedna je individualita a každá jedna se chce uplatnit v tom týmu a chce vyhrát,“ řekla zkušená trenérka k zápasové přípravě.

Semifinále Euroligy basketbalistek mezi pražským USK a Villeneuve začne v 15 hodin. Radiožurnál sport ho odvysílá v přímém přenosu.