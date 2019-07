Běžkyně Havlíčková se ve Švýcarsku stala juniorskou mistryní Evropy v běhu do vrchu

Česká reprezentantka v běhu na lyžích Barbora Havlíčková se stala ve švýcarském Zermattu juniorskou mistryní Evropy v běhu do vrchu. Devatenáctiletá závodnice z Vimperka zvítězila na téměř šestikilometrové trati s převýšením zhruba 400 metrů suverénně s náskokem 51 sekund před Italkou Angelou Matteviovou. Zermatt 13:22 7. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká reprezentantka v běhu na lyžích Barbora Havlíčková | Zdroj: Český olympijský výbor



Účastnice olympijských her v Pchjongčchangu si zpestřuje letní přípravu závody do vrchu pravidelně. Předloni byla Havlíčková na ME mezi juniorkami čtvrtá, tentokrát už nenašla přemožitelku.

Minulý týden startovala na atletickém mistrovství republiky juniorů na dráze v Olomouci, kde během jednoho dne vyhrála závod na 3000 metrů a byla druhá na poloviční trati.

V seniorských kategoriích si vedli v Zermattu z českých běžců nejlépe čtrnáctá Lucie Maršánová a Jan Janů, který obsadil v závodu na 10 km s převýšením 1000 metrů 21. místo.