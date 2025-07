Je to start v doplňkové disciplíně, komentovala své umístění na šampionátu po motýlku Janíčková

Plavkyně Barbora Janíčková začala mistrovství světa 31. místem. Sice šlo o její doplňkovou disciplínu, ale přesto si chtěla potvrdit, že je na tom dobře, a to se jí úplně nepovedlo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkala plavkyně Barbora Janíčková po úvodním startu na mistrovství světa na motýlkářské stovce

„Je to start v doplňkové disciplíně, ale tenhle rok mi to jelo, cítila jsem se tam dobře, takže jsem myslela na čas pod osobákem,“ říká Janíčková.

A ten je pro Barboru Janíčkovou ještě zhruba o půl sekundy lepší. Ne že by to hrálo roli v jejím nepostupu do semifinále, to věděla, že je vysoko. Ale mohla si potvrdit, že je na tom dobře, a to se úplně nepovedlo.

„Kdyby to bylo lepší, tak se jde do dalších startů lépe, ale nedá se svítit. Není to něco, z čeho by se tady střílelo,“ vysvětluje česká plavkyně.

Stále trénuje v Olomouci

Přestože už má za sebou třeba olympijské hry v Tokiu, tak Janíčková trénuje v jiných podmínkách než velká část reprezentantů.

Na rozdíl od nich skáče pořád do toho stejného bazénu při Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsou trochu starší podmínky. A aby se těm závodním přizpůsobila, půjčoval se pro ni startovní blok.

„Klub to zařídil ve spolupráci se svazem, protože mi ty bloky nevlastníme, takže to bylo propůjčené. Bylo to ale super, že to šlo půjčit na dva týdny do Olomouce, ale že by to tam bylo nastálo, to bohužel není možné ani z hlediska provozovatele bazénu,“ těšilo Janíčkovou.

Češka obeplavala Alcatraz. ‚Bála jsem se, že když zastavím, už se nerozplavu,‘ popisuje úspěšný pokus Číst článek

I proto si cenila, že mohla být před mistrovstvím světa na soustředění v Hongkongu, které zařídil kouč Barbory Seemanové a Jana Čejky.

„Tréninkové zázemí, které jsme měli, tak to bylo něco neuvěřitelného. Můžeme si o tom nechat jen zdát, že tam je bazén a posilovna, kam mohou jen sportovci,“ naráží na to, co je dlouhodobou bolestí českých profesionálních plavců. Tedy, když nemají možnost trénovat sami v dráze, kterou si na bazénu pronajmou.

„Ty cedule, že tam je pronájem, tak jsou pro ostatní neviditelné. Když to udělají omylem, tak v pohodě, ale když se tam hádají, že jsem tam sama, což bylo třeba před tréninkovým kempem v Hongkongu a oni tam vlezou, že se budeme půlit o dráhu, tak na to nemám co říct,“ mrzí Barboru Janíčkovou, které úvodní start na mistrovství světa nevyšel podle představ, ale hlavní disciplíny má ještě před sebou.