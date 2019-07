Bylo to hrozně uhrabané, hodnotila neúspěch na kraulařské stovce plavkyně Seemanová

„Necítila jsem, že se tolik posouvám, jako například u dvoustovky nebo čtyřstovky. Bylo to hrozně uhrabané, jak jsem asi až moc chtěla,“ popsala Radiožurnálu Barbora Seemanová.

České plavkyni se povedl úvod šampionátu, ale zakončila ho ze svého pohledu hůře, než chtěla.

„Ve vodě se mi jelo, jako kdybych za sebou ještě musela někoho táhnout, úplně to nebylo fajn. Je možné, že přišla únava, ale necítím, že by bylo tělo v háji. Stovka se nepovedla, čas sice není nejhorší, není to ale ani kousek za osobákem. Jsem trochu zklamaná, protože mám stovku ráda, takže jsem chtěla, aby se mi povedla,“ řekla po závodě.

Podobně jako nakonec devatenáctá Seemanová doufala i Anika Apostalon, skončila ale na 31. místě. Hodně rychle začal rozplavby na 200 metrů znak Tomáš Franta, kterému ale v závěru došly síly a při pohledu na to, že poslední bazén plaval přes 32 sekund, jen utrousil...

„Ty kráso, tak to sklidím pěkný výsměch, až přijdu k ostatním. Do poslední obrátky už jsem cítil, že nemám tolik síly. Odraz a výjezd ještě šel, najednou jsem ale cítil, že začínám zpomalovat, neměl jsem sílu v záběru – jako kdybych vodu jen prohrabával. Posledních 25 metrů bylo hrozné peklo,“ dodal chomutovský plavec, který stejně jako obě kraulařky do semifinále nepostoupil.