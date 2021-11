Já jen tak něco nevzdávám, radovala se Seemanová. Českou plavkyni trápilo před medailí nachlazení

Kraulařka Barbora Seemanová získala na mistrovství Evropy v krátkém bazénu stříbro na dvoustovce. Šampionka z dlouhého bazénu na své hlavní trati v Kazani nestačila na Marrit Steenbergenovou z Nizozemska. Díky tomu získalo Česko po osmi letech medaili, i když Seemanová šla do závodu nachlazená. Kazaň 21:28 8. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Seemanová | Foto: Beáta Mašková

„Snažila jsem se jen ujet té Slovince vedle mě a viděla jsem, že mě dotahuje. Dala jsem do toho ke konci všechno,“ řekla Radiožurnálu Seemanová.

Když většinou v závěru útočí, teď na to česká plavkyně kvůli nachlazení v minulých dnech neměla moc sil.

„Zvažovala jsem, jestli tu dvoustovku neodhlásit, protože jsem na tom byla fakt špatně, ale nakonec jsem si řekla, že bych toho asi litovala,“ vyprávěla Seemanová.

„Věčné ptaní se na otázku, jak ti je, jsme odbouraly, protože já jsem nechtěla jít za hranu zdraví a nabídla jí odhlášku, s čímž mně poslala víte asi všichni kam...a řekla mi, že bude bojovat. Já taky samozřejmě chtěla, aby bojovala, ale zdraví je jen jedno,“ říkala v útrobách plaveckého stadionu trenérka Petra Škábová.

Dvoustovka je hlavní trať české kraulařky, ale na druhou stranu evropský šampionát v krátkém bazénu není něco, na čem by jí stála kariéra a kvůli čemu by měla jít do závodu za každou cenu.

„Nepotřebuju se kvůli jednomu startu odrovnat na třičtvrtě roku. Tím, že už mám za sebou nějaké mononukleózové pauzy, tak vím, jak je pro organismus náročné něco takového přechodit. Komunikovala jsem s doktorem Dostálem po telefonu, takže jsme se dohodli, že to dám. Asi by to moje ego nedalo, sedět tady na tribuně a sledovat to. Já jen tak něco nevzdávám a když jsem viděla, že se to trochu zlepší, tak jsem do toho šla.“ říkala s vypětím všech sil, aby dokázala nemocným hlasem překřičet hluk v hale na břehu řeky Kazaňky.

Seemanová ale volno mít nebude, v Praze stráví jeden den a v úterý zamíří na Mezinárodní plaveckou ligu do Nizozemska.