Deset let bez medaile. Česká plavkyně Seemanová chce v Melbourne zlomit tuzemské neúspěchy

Dva týdny před Vánoci čeká plavce další důležitý bod v sezoně. Už v úterý začíná světový šampionát v krátkém bazénu. V Austrálii se téměř po roce představí v mezinárodní konkurenci evropská šampionka z roku 2020 Barbora Seemanová. Na závody se plavkyně těší, jak potvrdila pro Radiožurnál Sport. Praha 10:49 12. prosince 2022 Barbora Seemanová | Zdroj: Reuters

„Těším se moc, hlavně na Austrálii, ale i na ostatní závody. Tím, že jsem na mezinárodních závodech nestartovala delší dobu, když nepočítám světový pohár, tak jsem hodně natěšená,“ těší se na světový šampionát Barbora Seemanová. Přitom téměř přesně před rokem začaly její zdravotní problémy, které ji vyšachovaly třeba z mistrovství světa v Abú Zabí.

„Těžko říct, co za to přesně může. Náročnost byla obrovská, roli sehrála i covidová doba, člověk je pořád někde zavřený. Takže náročné to bylo jak fyzicky, tak i psychicky,“ říkala před rokem dnes už bývalá trenérka Barbory Seemanové Petra Škábová.

Mistryni Evropy z dlouhého bazénu teď připravuje švýcarský trenér Luka Gabrilo. Seemanová i tak po ukončení dlouhodobých zdravotních lapáliích chce pod novým vedením dosáhnout na finále, ale v koutku duše si možná věří i na medaili.

Na tu Česko z mistrovství světa z krátkého bazénu čeká už deset let, kdy se naposledy zadařilo bronzové znakařce Simoně Kubové.

Na kvalitní výsledek pomýšlí kromě Seemanové v Austrálii i další čeští reprezentanti. Třeba Ondřej Gemov, který letos například překonal národní rekord na 400 metrů volným způsobem. Rodák z Plzně stejně jako ostatní před dalším důležitým bodem v sezoně spíše odpočívá. Teď už se ale celá česká reprezentace chystá na mistrovství světa.