Účel to asi splnilo, usmívala se plavkyně Seemanová po prvním závodě. Stovku motýlkem chtěla rychlejší

Plavkyně Barbora Seemanová si na mistrovství světa vyzkoušela v Japonsku bazén. Motýlkářskou stovku měla na rozplavání před svými hlavními závody.

„Účel to asi splnilo. Byla to taková zábavnější forma otevření šampionátu. Bylo to fajn a bylo hezké zase závodit,“ usmála se po skoro minutové dřině česká kraulařka.

Motýlek plave v tréninku prý proto, aby ho neměla moc jednotvárný, a tak si ho dala i na úvod světového šampionátu.

„Mám to úplně super, to rozložení. Dvoustovku mám za dva dny, pak hned stovku a pak padesátky nakonec. Proč bych to neměla odjet, že jo? Dám tam všechno, co ve mně zbylo, a jsou to jen padesátky,“ připomíná Seemanová, proč se rozhodla pro celkem 5 startů na mistrovství světa, které tak bude mít pořádně nabité.

Stejně jako její soupeřky kraulařky se první den mistrovství chtěla na něčem rozplavat a pomýšlela na to, že poprvé v životě zvládne motýlkářskou stovku pod 59 sekund.

„Myslím si, že jsem na to měla, ale byl to totálně hrozný výjezd po padesátce. Chtěla jsem jet delší vlnění po obrátce, ale pak jsem si říkala, že to dechově zase nedám, takže jsem zpanikařila, šla nahoru a ještě nedokopla kop. Myslela jsem, že to pojedu rychleji, protože holka vedle mě měla přihlášeno o dost rychleji.“

Svou hlavní trať poplave v úterý a nejspíš i ve středu, kdy je na programu finále na 200 metrů volným způsobem.