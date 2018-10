Jsem ráda, že mám konečně svůj rekord zpátky, říká po triumfu na olympiádě mládeže Seemanová

Je tohle váš olympijský sen?

Dá se říct, že jo. Nevím, jestli by to dneska mohlo být ještě lepší. Jsem strašně ráda. Nemám teď moc slov.

Plavkyně Barbora Seemanová získala zlato na olympiádě mládeže, vylepšila také národní rekord Číst článek

Víte, že jste zaplavala nový český rekord?

Vím to. Jsem nesmírně ráda, protože jsem čekala, že by to mohl být dobrý čas. Čekala jsem, že bych mohla jít tak 54,30, ale že bych mohla být takhle rychlá, jsem ani nedoufala. Jsem ráda, že mám konečně svůj rekord zpátky.

A čím to tedy bylo, že jste se tak zlepšila?

Moc nevím. Makaly jsme s trenérkou přes celé prázdniny po té nemoci. Asi jsem si psychicky odpočinula a měla jsem zase chuť trénovat.

Na jaký čas si teď věříte na dalších tratích?

Moc nedokážu říct. Každá disciplína je jiná, ale nesmírně se těším i na tu dvoustovku. Na padesátce to už bude mazec.

Je stometrová trať vaše nejsilnější disciplína, na kterou máte nejvíc natrénováno?

My trénujeme hlavně na dvoustovku, takže určitě ne. Když ale trénuju na ní, tak z toho se pak dá dobře zaplavat i ta stovka. Všechny ty tři jsou ale moje nejoblíbenější a nejhlavnější.

Takže máte teď splněno a dál se necháte překvapit?

To určitě ne. Neříkám si, že mám splněno. Pro mě je to taková motivace do dalších startů, protože mám přeci jenom za sebou ani ne půlku. Zítra mě čeká další start.

Když byste měla porovnat atmosféru her v Riu před dvěma roky a těch letošních mládeže tady v Argentině, je to srovnatelné?

Určitě je to srovnatelné. Byla jsem i na olympiádě mládeže v Baku, kde to bylo ještě o level výš než tady. Ale i tady je to krásný. Atmosféra je skvělá, přišla fandit spousta lidí.