Příběh Barbory Seemanové. Za tři medaile z olympijských her mládeže se odmění argentinským steakem

Buenos Aires 17:25 13. října 2018 Barbora Seemanová se zlatou medailí za vítězství na trati 50 metrů volným způsobem | Foto: Joe Toth for OIS/IOC

„Mohly to být tři zlaté. Ne, myslím si, že je úplně skvělá a nemohla být lepší. Těchto medailí si cením hrozně moc. Je to asi nejlépe postavená soutěž, na které jsem kdy byla,“ přiznala s úsměvem na tváři plavkyně Barbora Seemanová, že má za sebou snové olympijské hry mládeže.

Z argentinského Buenos Aires se bude vracet se třemi medailemi. Po zlatu na stovce a bronzu z dvoustovky vyhrála Seemanová závod na 50 metrů volným způsobem.

„Někdo může říkat, že tu nebyla holka, která vyhrála juniorské mistrovství světa, ale měla jsem tu zase jiné holky, které tam nebyly. Jak bylo vidět, ty časy byly neuvěřitelné. Jsem strašně ráda, že jsem tyhle lásky obhájila,“ usmívá se v pohledem na medaile Seemanové.

I přes absence některých soupeřek se v Buenos Aires sešla velká konkurence. Nejen se třemi medailemi, ale i se zaplavanými časy byla spokojená také trenérka Petra Škábová.

„Po šestidenních závodech už byla znát únava a nervy. S jejími časy, které byly často i českými rekordy jsou velkým úspěchem. Po všem, co jsme si tento rok prožili, to je skvělé,“ připomněla pro Radiožurnál Škábová, že v zimě její svěřenkyně tři měsíce netrénovala.

To, co nejdříve vypadalo na angínu, totiž nakonec byla mononukleóza. K tréninku se Seemanová pomalu vrátila v dubnu. O půl roku později už může slavit tři medaile z olympijských her mládeže.

„Chceme vyrazit na nějaké dobré argentinské jídlo, na nějaký pořádný steak. Nejprve ale půjdeme fandit našim sportovcům, kterým bych chtěla vrátit důvěru,“ plánuje osmnáctiletá plavkyně Barbora Seemanová, která už v pondělí začne s přípravou na prosincové mistrovství světa v Číně.