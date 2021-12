Tělo si řeklo o odpočinek, ale už jsem v pohodě, hlásí plavkyně Seemanová před mistrovstvím světa

Plavkyně Barbora Seemanová o víkendu překonala český rekord na 100 metrů volným způsobem. Z času stáhla více než půl sekundy a to i přesto, že jí ještě před pár týdny trápily zdravotní problémy. Praha 18:16 2. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Seemanová po postupovém semifinále ve volném stylu na Olympijských hrách 2020 v Tokiu. | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

Plavkyně Barbora Seemanová překonala na nedávném mítinku mezinárodní plavecké ligy v Eindhovenu další český rekord.

Na stovce volným způsobem ubrala více než půl vteřiny. Skvělou formu může prodat už za 14 dní na světovém šampionátu v krátkém bazénu.

„Začalo to zubem, zánětem v dásni, to jsem musela řešit před mistrovstvím Evropy a tím, jak moje tělo bylo oslabené, tak se to nasčítalo a tělo si řeklo o odpočinek. Na šampionátu jsem pak bojovala s virózou, ale už jsem v pohodě,“ říká Barbora Seemanová.

Zdravotní stav z posledních týdnů ale ovlivnil program nejlepší české plavkyně. Původně měla za 14 dní plavat na světovém šampionátu ve Spojených Arabských Emirátech čtyřstovku volným způsobem, tedy delší distanci, než na kterou je zvyklá.

„Na Evropě jsme věděly, že to není tak jednoduché se z toho dostat, nestihly jsme udělat práci, která je nutná a na mistrovství světa nechceme jet jenom s průměrnou formou,“ zdůvodňuje trenérka Petra Škábová.

Seemanová však poslední týdny trénovala pod vedením Chorvata Luky Gabriela v týmu Iron v ISL – tedy Mezinárodní plavecké lize. A právě díky specifickému tréninku se 6. žena z olympijských her v Tokiu o tolik zlepšila na stometrové distanci.

„Myslím, že na té ISL jsme hodně pracovali na sprintech, protože mě potřebovali i do štafety. Měla jsem tam velice dobrou skupinu sprinterů a měla možnost něco okoukat. Myslím, že ta stovka pak byla dobrá díky té nové zkušenosti z ISL a díky těm tréninkům.“ říká Barbora Seemanová.

Česká plavkyně ale bude na MS útočit na medaili hlavně na dvojnásobné trati. Na dvoustovce totiž získala titul mistryně Evropy a v krátkém bazénu získala zlato.