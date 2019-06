Elitní čeští plavci nepředvedli na mistrovství republiky to nejlepší. Může za to světový šampionát

Na mistrovství republiky plavců rekordy nepadaly. Startovala sice kompletní domácí špička, ale právě ti nejlepší jsou aktuálně v plné přípravě na mistrovství světa a tak formu na národní šampionát rozhodně neladili. České Budějovice 11:21 24. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Seemanová (vpravo) a další plavkyně na startu závodu na 100 metrů volným způsobem | Foto: Petr Skřivánek | Zdroj: ČTK

„Přiznám se, že prvním myšlenky, když jsem dohmátl a zjistil jsem čas, byly, že jestli tohle poplavu na světě, tak se půjdu zastřelit, protože je to hrozné. Ale jak trenérka říkala, jedeme z plného tréninku,“ řekl Radiožurnálu kraulař Jan Micka, který neměl žádný odpočinek. Žádný čas na regeneraci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Elitní čeští plavci povětšinou nepředvedli na víkendovém mistrovství republiky to nejlepší, co umí. Více si poslechněte v reportáži Martina Charváta

Vzhledem k tomu, kdy je národní šampionát, není pro elitní plavce tak podstatný. A těžko najít termín, kdy by jim mistrovství republiky vyhovovalo. „Je to těžké. Nemůžeme ladit na mistrovství republiky, když jedeme na mistrovství světa. A kdyby mělo být? V březnu? V dubnu? Ale to by nevyhovovalo celé republice,“ popsala trenérka Petra Škábová.

Řešení nabízí její svěřenkyně Barbora Seemanová: „Podle mě když se plní limity na vrcholy, tak by mělo být mistrovství České republiky. Takže třeba duben nebo něco takového, kdyby byly ty kvalifikace, protože takhle se člověk musí kvalifikovat na svět, zároveň plavat na mistrovství České republiky a zároveň ještě startovat tam. S trenérkou tohle nebereme jako nějaký vrchol, vůbec na to neladíme.“

Rušné období plavkyně Seemanové: národní rekordy, kvalifikace na olympiádu i maturita Číst článek

Tenhle problém měli čeští plavci poprvé. Dřív totiž mohli plnit limity až do republikového šampionátu, kde byla poslední šance, ale tenhle rok už to neplatilo. A tak z velké části přijeli do Českých Budějovic z povinnosti.

Ostatně i trojnásobný účastník olympijských her Květoslav Svoboda tuší, že při současném formátu asi nejde očekávat překonávání rekordů. „Otázka zní dobře a jednoduchá odpověď za mě je, že vždycky by měl být ten nejlepší výkon na největších závodech, které jsou. Pro většinu republiky je to tady, je to vrchol. Pro naše top plavce by to měla být jen zastávka, aby si ověřili formu a ta gradovala za tři týdny na mistrovství světa nebo Evropy,“ myslí Svoboda.

Většina z reprezentantů totiž dokáže na svých tratích vyhrát i tak, jen to je s výrazně horšími výkony.