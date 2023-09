Kdyby bylo po mém, tak na sociálních sítích nejsem, říká Seemanová. O plavání na nich ale šíří i osvětu

Mistryně Evropy v plavání Barbora Seemanová se připravuje na letní olympijské hry v Paříži. Ať už na suchu, nebo ve vodě žije okamžikem. A dokud ji plavání baví, je ochotná mu obětovat hodně. Pochází ze sportovně založené rodiny a v posledních letech se svými úspěchy dostala do širokého povědomí veřejnosti, kterou si ale drží zdravě od těla. Praha 14:26 28. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Plavat prsa s hlavou nad vodou není plavání, protože je to nezdravé,“ upozorňuje mistryně Evropy | Foto: Tereza Havlínková | Zdroj: Český rozhlas

„Jsem taková staromódní, žiju daný moment a ani tolik fotek na telefon nevyfotím, takže nemám moc co přidávat,“ komentuje Barbora Seemanová svůj vztah k sociálním sítím v podcastu Vlna Radia Wave.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak prožívá Barbora Seemanová komentáře na účet svého vzhledu na sociálních sítích nebo v realitě? To se dozvíte v dalším díle podcastu Vlna

„Kdyby bylo po mém, tak ani na žádných sociálních sítích nejsem,“ dodává. Nejen tam, ale i když si jde třeba zaběhat, ji lidé neváhají oslovit a vyjádřit obdiv. Občas jsou ale komentáře nevhodné, nebo jen třeba nevhodně načasované a nevyžádané.

„Myslím, že to ti lidé většinou myslí dobře, akorát to neumí podat tak, aby to nevyznělo zvláštně,“ dodává Seemanová, která se s popularitou vyrovnává zatím úspěšně.

Osvěta o plavání

Vedle spolupráce se sponzory a kampaní, které ke kariéře vrcholové sportovkyně patří, se také snaží věnovat osvětě ve sportu, který si ne každý osvojí správně.

„Plavat prsa s hlavou nad vodou není plavání, protože je to nezdravé. S plaváním jako zdravým sportem to nemá nic společného,“ vyjadřuje svůj názor na rekreační plavání většinové populace.

Vedle tréninků ve vodě a na souši se aktuálně věnuje i jízdě na koni a spolu se svým týmem upíná svou pozornost na nadcházející léto. „Mám před sebou jednu olympiádu a nemyslím na to, jestli bude další,“ potvrzuje svou schopnost věnovat se tomu, co je právě potřeba, odbornice na kraul Barbora Seemanová.

„Nemá cenu moc plánovat. Člověk se může zranit nebo se třeba dostat na prestižní školu a přehodnotit priority. Mám štěstí, že mě plavání baví a posouvám se v něm, ale až jednou přestanu, nezhroutí se mi svět,“ uzavírá mistryně Evropy z roku 2021.

