Nový trenér, zranění a národní rekord. Plavkyně Seemanová si po náročné sezoně užívá volna

Plavkyně Barbora Seemanová byla ještě před pár dny na druhém konci světa. V Austrálii vyplavala na světovém šampionátu v krátkém bazénu páté místo na své oblíbené dvoustovce. Český rekord možná měla i díky tomu, že se poučila z chyb, které udělala v předchozí disciplíně. O uplynulé sezoně s novým trenérem mluvila pro Radiožurnál Sport. Praha 19:03 21. prosince 2022

„Hodně jsem podcenila prvních pár dní a myslela si, že to zvládám dobře, ale pořád jsem pocitově cítila, že je mi zima, což je určitě obrovská chyba. A i jsem potom změnila prostor, kde jsem se před závodem připravovala. Bylo tam totiž málo místa, takže jsem se pak separovala a začala se víc soustředit,“ vysvětluje Barbora Seemanová, co podle ní udělala špatně před stovkou, ve které se nedostala do finále.

Navíc po protrápeném roce plném zranění, se v mezinárodní konkurenci představila po téměř roce. A poprvé pod vedením kouče Luka Gabrila. Takto velký test spolu absolvovali poprvé.

„On ode mě očekával, že s nervozitou nebudu mít problém, nebo že budu víc sdílná. Na začátku jsem mu neříkala svoje pocity, protože jsem nevěděla, že je můžu takhle vůbec ventilovat. Šlo tedy spíše o komunikační záležitosti. V těch hlavních věcech jsme si sedli. Náš profesní vztah se dobře rozvíjel, pak už jsem ani nemusela nic říkat a on věděl, že se jdu například rozplavat,“ tvrdí Barbora Seemanová.

Červené plavky

Nejlepší trať, 200 volným způsobem čekala českou plavkyni až v samém závěru světového šampionátu. Skončila v ní pátá, a navíc v národním rekordu. Svůj výkon si pojistila i volbou oblíbených plavek, v červeném modelu totiž absolvovala i na Mistrovství Evropy v dlouhém bazénu, který předloni ovládla.

„Jsem v tomhle hodně posedlá, občas i pověrčivá. Když se mi na stovce nedařilo, tak mi bylo jasné, že už ty plavky nemůžu použít. Červené plavky mám podvědomě už zafixované na dvoustovku, a i si je na ní schovávám,“ říká Barbora Seemanová.

Teď bude mít do 2.ledna absolutní volno a poté začne s přípravou na novou sezonu, která by měla vyvrcholit červencovým mistrovstvím světa v Japonsku. Do té doby by podle doporučení lékařů měla nabrat i nějaké tuky, které útlé plavkyni chybí ještě k lepším výkonům. O Vánocích to s největší pravděpodobností problém nebude.

Těším se, až budu moct jenom sedět a jíst cukroví. To je moje nejoblíbenější část Vánoc, zakončila o vánoční pohodě Barbora Seemanová.