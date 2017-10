Barboře Málkové zranění ukončila kariéru, favorita Velké pardubické pojede 'smolař' Stromský

„Vloni jsem měla zlomenou bederní páteř, tu mi operovali. Letos jsem si zlomila dva hrudní obratle, ale ty byly jen prasklé. Neomezuje mě to, ale rozhodlo se, že už jezdit nebudu. Mohla bych upadnout a riziko je větší. Ale ještě s tím nejsem úplně srozuměná,“ posteskla si pro Radiožurnál Barbora Málková, než jí jeden z koní ve stájích nedaleko Jílového u Prahy začal frkat do ucha.

29letá dívka patřila mezi největší ženské dostihové talenty a v roce 2015 vyhrála právě s Charme Lookem prestižní Cenu Vltavy. Vytouženého startu ve Velké pardubické se ale nedočká.

„Obětovala jsem tomu úplně všechno a v tuhle chvíli to sama v sobě musím nějak uzavřít. Psychicky mě hrozně bolí, že to takhle skončilo,“ je na žokejce vidět, jak ráda by si na Charme Looka sedla i v dostihu.

Pár dní před Velkou pardubickou už trenérka Martina Růžičková k Charme Lookovi nikoho nepouští. „Dneska jsou laboratoře na doping tak strašně citlivé, že se projeví každá maličkost. Třeba když kůň olízne ruku od brufenu,“ vysvětluje trenérka.

Právě po dopingovém nálezu v těle Nikase přišel před dvěma lety už podruhé o vítězství ve Velké Pardubické Marek Stromský. A ten tak byl pro Martinu Růžičkovou v době, kdy hledala jezdce pro Charme Looka, jasnou volbou.

„Jestli je na světě nějaká malinká spravedlnost, tak jde o štěstí Marka. Zaslouží si to jako málokdo, asi nejvíc z českého turfu,“ věří Martina Růžičková, že může pomoct Marku Stromskému zapsat se na listinu jednoho z nejslavnějších překážkových dostihů na světě.