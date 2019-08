Někteří závodníci riskovali, ale Kopeckému neujeli. Domácí jezdec ovládl první etapu Barum Rally

První etapu Barum Czech Rally Zlín ovládl Jan Kopecký. Tovární jezdec Škody má závod dobře rozjetý, ale na cílovou rampu vede ještě hodně dlouhá cesta. Pokud chce poosmé na slavné soutěži zvítězit a odvézt si domů další putovní pohár, musí zvládnout ještě dalších šest měřených úseků. Zlín 10:43 18. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Škoda Fabia R5 Jana Kopeckého a Pavla Dreslera na Barum Rally ve Zlíně | Zdroj: Profimedia

Jan Kopecký to během sobotní etapy vůbec neměl jednoduché. Přesto se ve večerních hodinách vrátil do servisní zóny spokojený. Po dlouhém boji na trati mu nakonec patřila první příčka.

Jan Kopecký bude na Zlínsku útočit na osmý triumf na slavné soutěži Barum Czech Rally.

„Jsme spokojení. Teď máme velký náskok, minutový, ale musíme si dávat pozor, abychom neudělali nějakou zbytečnou chybu nebo neprorazili kolo. Čekají nás ještě tři dlouhé vložky, dvakrát, takže se musíme soustředit na 100 procent,“ uvedl pro Radiožurnál sedmatřicetiletý závodník, který se o průběžné první místo během sobotní etapy přetahoval s dvojicí soupeřů.

Téměř ve všech rychlostních zkouškách šlapali Kopeckému na paty jezdci Alexej Lukjaňuk a Nikolaj Grjazyn. „To právě bylo na tom to nejlepší koření, protože když se takhle posádky honí mezi sebou a je jich víc, tak je to perfektní. Jede se pak hodně rychle a myslím si, že oba dva Rusové zvolili notnou dávku rizika, protože v některých zkouškách byli opravdu rychlí, a to my si nemůžeme kvůli českému mistráku dovolit,“ dodal Kopecký.

Jenže Lukjaňuk na závěr sobotního dne odstoupil a Grjazyn se kvůli časové ztrátě a s ní souvisejícím propadem v tabulce musel pracně prokousávat zpět nahoru. Jan Kopecký nechyboval a vytvořil si tak bezpečný minutový náskok na druhého Chrise Ingrama.

Ačkoliv má Kopecký závod dobře rozjetý, do cíle vede ještě dlouhá cesta. Ve druhé etapě čeká na jezdce dalších šest nelehkých rychlostních zkoušek. „Taktika, jak jsem říkal, je neudělat chybu a přivést tohle auto na první místě do cíle,“ má jasno Kopecký.

Zda se mu podaří zvítězit ve zlínské Barum Rally i po osmé, se dozvíme během nedělního odpoledne.