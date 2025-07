Barum Rally zavede posádky na Velehrad. ‚Jaké jiné hezčí místo,‘ má jasno ředitel závodu Regner

Kontrola přeskupení obvykle bývá jednou z nejméně atraktivních částí automobilových rally, posádky při ní procházejí jen krátkou kontrolou, že se drží daného harmonogramu. Letošní Barum Rally ale za měsíc nabídne jedno hodně speciální přeskupení. Posádky při něm totiž navštíví Velehrad, nejvýznamnější poutní místo Zlínského kraje. Zlín 11:25 16. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barum Rally se letos ve Zlíně a okolí pojede od 15. do 17. srpna | Foto: Jan Salač | Zdroj: Profimedia

Když hledali pořadatelé letošní Barum Rally Zlín vhodné místo pro sobotní kontrolu přeskupení před rychlostní zkouškou Bunč, vycházel jim nejlépe Velehrad.

Poslechněte si, na co láká ředitel závodu Jan Regner fanoušky Barum Rally do Velehradu

A i když na první dobrou hlasité motory a poutní místo nejdou úplně dohromady, řediteli závodu Janu Regnerovi se tato myšlenka zalíbila.

„Jaké hezčí místo, které vymyslet na kontrolu přeskupení, kdy jezdci zastaví, vykládají si s lidmi, dávají rozhovory, fotí se s lidmi, než Velehrad samotný,“ věří Regner, že díky Barum Rally se o Velehradu dozvědí i fanoušci ze zahraničí.

Třeba i díky tomu, že auta budou stát na prostranství nedaleko tamní baziliky a můžou tak vznikat atraktivní fotky na sociální sítě, což už zkrátka patří k propagaci různých akcí.

„Ta časová kontrola, když zastaví auto, tak podle mě to místo pohltí lidi. Nemusí být nutně věřící na to, aby vytáhli telefon, vyfotili sebe, auto a udělali si reportáž. Zlínský kraj by se zase dostal více do povědomí,“ myslí si ředitel závodu.

Posvátné místo

O možnosti navštívit Velehrad jednali zástupci závodu s vedením Zlínského kraje. Hejtman Radim Holiš z hnutí ANO od pořadatelů žádá ohleduplnost k místu, které má především duchovní význam.

„Je to samozřejmě závazek vůči duchovnu, energii a historii, která Velehradem prošla. Musíme zohlednit i ten sociální aspekt, kde dnes ve stávajících zařízeních máme lidi, kteří potřebují sociální podporu,“ říká Holiš.

Ředitel závodu Regner slibuje, že po návštěvě Rally se Velehrad rychle vrátí do běžného stavu.

„Vyskládáme tam 200 metrů zábran, budou tam koše, pořadatelská služba a zakrytý povrch citlivého pískovce. Bude tam vše udělané tak, abychom tam přijeli, ukázali, že to umíme, co máme krásné a pak odjeli a k ničemu nedošlo.“

Barum Rally se letos ve Zlíně a okolí pojede od 15. do 17. srpna, návštěva Velehradu je v plánu v sobotu.