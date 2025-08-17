Automobilový jezdec Kopecký podvanácté vyhrál Barum rallye a dostal se do čela mistrovství ČR
Automobilový jezdec Jan Kopecký vyhrál podvanácté v kariéře Barum Czech rallye Zlín a dostal se do čela průběžného pořadí mistrovství České republiky. Druhý dojel v soutěži, která byla tradičně součástí i kontinentálního šampionátu, Ir Jon Armstrong. Třetí místo obsadil Andrea Mabellini z Itálie.
Z domácích jezdců se do elitní desítky prosadili ještě pátý Erik Cais, šestý Filip Mareš a osmý Adam Březík. O český titul bojuje i Rakušan Simon Wagner, který byl ve Zlíně čtvrtý.
Třiačtyřicetiletý Kopecký se dostal do čela rallye v sobotní první rychlostní zkoušce a vedoucí pozici již neopustil. V dnešní odpolední závěrečné sekci měřených testů spíše kontroloval své postavení a nakonec porazil Armstronga o deset sekund. Mabellini byl další tři sekundy zpět.
„Abych se přiznal, tak po loňském roce jsem nečekal, že můžu být ještě tak rychlý. Děkuji týmu, spolujezdci a rodině. Byla to dlouhá cesta, ale vyplatila se,“ řekl Kopecký v televizním rozhovoru v cíli. Člen týmu Agrotec Škoda rallye loni po defektu skončil až devátý a v českém šampionátu byl celkově druhý.
V čele ME je i nadále Polák Miko Marczyk, který byl na Moravě sedmý.