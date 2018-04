'Může se to stát zítra, ale také nikdy.' První Čech čeká na šanci v baseballové MLB

„Byl by to obrovský úspěch, že tu vznikl hráč, který by se do MLB dostal. Určitě by to byla motivace pro ostatní,“ vysvětluje předseda České baseballové asociace Petr Ditrich, co by znamenal start prvního Čecha v Major League Baseball.

„Může se to stát zítra, ale nemusí se to stát také nikdy. Závisí na štěstí a náhodě. Martin je prostě připravený,“ popisuje Ditrich situaci, ve které je Martin Červenka.

Odchovanec pražské Kotlářky je aktuálně nejblíže tomu, aby byl prvním Čechem v MLB. Pětadvacetiletý catcher má podepsanou profesionální smlouvu s Baltimorem. Orioles ale zatím jeho služby nevyužili a Červenka tak čeká na šanci ve faremním týmu Bowie Baysox, který působí ve třetí nejvyšší zámořské lize.

„Teprve jsem se o něm doslechl. Bydlím kousek od místa, kde hraje. Po návratu se chci na něj jít podívat, abych ho viděl na vlastní oči. Jsem na něj moc zvědavý,“ říká legenda Baltimoru Cal Ripken.

Navíc Martin Červenka není jediným Čechem, který by si mohl zahrát MLB. „Na univerzitách jich je asi deset. Není to tak, že by to byl Martin a pak nikdo. Právě Martin je vrcholem systému,“ říká šéf českého basebalu Petr Ditrich.

Litva už zástupce má

V uplynulém týdnu trénoval s mladými hráči v Česku Cal Ripken a podle bývalého baseballisty s přezdívkou Iron Man je potřeba využít šanci, když se naskytne. „Chtěl bych vidět místí hráče v konfrontaci s lepšími baseballisty. Potřebují mít víc možností hrát těžké zápasy. To je může posunout dál."

Evropu v současnosti zastupují v Major League Baseball jen hráči z Nizozemska, Itálie, Německa, Izraele a Litvy.

„V Major League je Litevec, který se tam dostal svou pílí a extra talentem. Ale baseball v Litvě je pětinou toho našeho,“ připomíná Petr Ditrich příběh Dovydase Neverauskase, který svou šanci využil a vloni debutoval v dresu Pittsburghu Pirates.