Nejhezčí gesto fair play udělal v letošní baseballové sezoně v tuzemsku Jakub Hajtmar. Dvaatřicetiletý reprezentant po zisku ligového bronzu v dresu Draků Brno věnoval medaili věrnému fanouškovi na vozíku a ze slavnostního galavečera českého baseballu si za to odnesl jedno z ocenění. Praha 16:11 3. listopadu 2019

„To bylo asi to poslední, co jsem na tomhle večeru čekal, že dostanu cenu fair play, protože jsem si nic takového neuvědomoval. Pak jsem předstoupil před mikrofon a vůbec jsem nevěděl, za co to je. Pak mi to moderátor řekl a já jsem nevěděl, co mám říct. Měl jsem na krajíčku. Byl to silný pocit,“ působí i pod pódiem ještě stále zaskočeně s cenou v náručí baseballista Jakub Hajtmar nastupující v lize za brněnské Draky.

Baseballista Hajtmar daroval medaili fanouškovi na vozíku, teď dostal cenu fair play

„Dostal jsem tu cenu jen za malé gesto, když jsem předal medaili za třetí místo fanouškovi Milanovi, který je upoutaný na kolečkové křeslo a dlouhá léta jezdí přes celé Brno dívat se na naše zápasy. Vždycky když se rozšvihávám, tak ho pozdravím a říkám si, jak je úžasné, že takoví lidé sem přijedou, a jaké máme všichni štěstí, že můžeme hrát,“ říká Hajtmar.

„Má můj obrovský obdiv a respekt. Chtěl jsem mu jen touhle malou zanedbatelnou věcí ukázat, že o něm víme,“ dodává dvaatřicetiletý polař, který si pár let vydělával baseballem i ve Spojených státech v nižších soutěžích, než se zase vrátil do Brna.

„Vždycky se ho zeptám, jak se má. Milan je i velký fanoušek Zbrojovky a Komety, tak se ptám, jak hráli, jak se dostane domů, co dělal o víkendu. Vím, že je i fanoušek hudby, tak probereme i hudbu,“ říká Hajtmar.

I když s reprezentací bojoval Jakub Hajtmar do poslední chvíle o postup mezi šest celků pro olympiádu v Tokiu nakonec marně - hodnotí české účinkování pozitivně. To na klubové scéně s Draky Brno příliš úspěšný nebyl - tak on sám bere první neúčast ve finále ligy a zisk bronzové medaile. Právě tu Hajtmarovu má teď doma handicapovaný fanoušek Milan. A možná nebude poslední.

„Byl z toho tehdy stejně v šoku jako já, když jsem teď dostal tu cenu. Říkal jsem mu, že vím, že chodí na každý zápas, a slíbil jsem mu, že mu jednou přinesu i zlatou medaili,“ dodává Jakub Hajtmar, který si na závěr galavečera spolu s ostatními také zazpíval.