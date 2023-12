Páté místo na mistrovství světa i účast na World Baseball Classic. Čeští baseballisté zažili úspěšný rok

Čeští baseballisté mají za sebou výjimečný rok, ve kterém měli poprvé v historii dva vrcholy. A obzvlášť ten první se jim povedl. Amatéři z Česka v soubojích národního týmu s nejlepšími profesionálními baseballisty planety na jaře zaujali celý svět. Výhrou nad Čínou v japonském Tokio Domu si navíc zajistili při debutu na World Baseball Classic účast i na příštím turnaji za tři roky. Praha 19:09 23. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští baseballisté mají za sebou úspěšný rok (ilustrační foto) | Zdroj: Baseball Czech

„Je to něco neuvěřitelného. V celém týmu nejsou jen skvělí lidé, ale i špičkoví baseballisté, kteří se na tento úspěch neskutečně nadřeli. Možná jsou kvůli práci vnímáni jako amatéři, ale na hřišti se chovají a hrají jako naprostí profesionálové,“ říká americký reportér Michael Clair po debutu českého mužského národního týmu na World Baseball Classic.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak čeští baseballisté hodnotí rok 2023?

„O Češích se psalo na první stránce New York Times, v japonských novinách v podstatě denně. Z hvězd české extraligy se staly světoznámé tváře,“ dodává Clair.

S trochou nadsázky se to tak dá říct. I baseballové superhvězdy Japonska jako Šóhei Ótani nebo Rōki Sasaki veřejně vyjádřili českým soupeřům respekt a uznání.

Stejně jako šéf Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. „Je to inspirace pro mladé české sportovce. Jde o pozitivní prezentaci České republiky, která by normálně stála obrovské peníze,“ popisuje Šebek.

Výběr kouče Pavla Chadima si v Tokiu na World Baseball Classic úvodní výhrou proti Číně zajistil účast mezi elitou na turnaji i za tři roky. Ale k zisku vysněné premiérové medaile z mistrovství Evropy to na podzim nevedlo. Češi na domácím šampionátu znovu obsadili pátou příčku.

Fandilo nám moc lidí, jsme za to rádi. Byla to skvělá sezona, těší české baseballisty Číst článek

V tuzemsku ale svůj sport rozhodně opět zpopularizovali. „Věřím, že ta reklama byla dobrá. Obzvlášť naše vystoupení v Tokiu. Mělo to ohlas a bylo to vidět i na podpoře fanoušků na mistrovství Evropy. Nepamatuju si, že by na český baseball chodilo tolik lidí. Jsme za to moc rádi,“ těší jednu z hlavních opor Martina Červenku.

Během evropského šampionátu přišlo na baseball do areálů v Česku bezmála 23,5 tisíce diváků. V Brně vytvořili i rekord v počtu na jedno utkání.

„Nezapomenutelný rok. Japonsko je pro nás všechny něčím, co si budeme pamatovat nadosmrti, protože to bylo něco fantastického. A domácí mistrovství Evropy je vždycky speciální. Doufal jsem, že bychom to mohli ještě zakončit třešničkou na dortu, bohužel je z toho opět páté místo. Ale byl to úžasný rok,“ bilancuje Daniel Vavruša.

On i jeho spoluhráči z národního týmu trénují baseball po práci nebo po škole ve svém volnu. Přesto se v posledním roce směle poměřovali s naprostými profesionály. Rozhodně nepropadli a jejich příběh rezonoval po celém světě.