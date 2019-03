Baseballisté chtějí bojovat na olympiádě. ‚Šance je opravu neopakovatelná,‘ říká předseda asociace

Za rok v Tokiu se do olympijského programu vrátí baseball a čeští reprezentanti věří, že budou na hrách u toho. Olympijský turnaj pod pěti kruhy si zahraje šest výběrů světa. Případný postup není pro Čechy nedosažitelný, ale budou muset zvládnout dva kroky. Nejprve musí skončit do pátého místa na evropském šampionátu a pak vyhrát euro-africkou kvalifikaci. Praha 15:58 28. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští baseballisté. | Zdroj: Baseball Czech

„Na olympiádě v Tokiu bude baseball po dvanácti letech, naposledy byl v Pekingu. Baseball byl vyřazený, bůh ví, jestli bude v roce 2024 v Paříži. Tohle je ta jedna olympiáda, na které si můžeme všichni splnit sen,“ říká catcher českého baseballového týmu Daniel Vavruša.

„Je tam neuvěřitelná motivace starších kluků. Herně se to díky zkušenostmi motivaci v hlavě zvedá. Chcete to dokázat jako sportovec a proč se o to neporvat, když je pro ně poslední šance v kariéře,“ dodává manažer reprezentace Petr Baroch.

Dostat se mezi olympijskou šestici nebude snadné, ale také ne vůbec nemožné. Konkurence Italů, Nizozemců či Britů, posílených americkými profesionály, je velká, ovšem i tak se Češi na posledních třech mistrovstvích Evropy dostali vždy do elitní pětky.

„Máme velkého týmového ducha, rveme se za každý bod, za každý aut a to je něco, co nám může pomoct, abychom tu kvalifikaci úspěšně zvládli,“ věří především ve vnitřní sílu týmu reprezentant Daniel Vavruša, který se se spoluhráči nedávno vrátil ze soustředění v zámoří.

Aby to čeští baseballisté zvládli, musí skončit do páté příčky i v září na šampionátu v Německu, aby pár dní na to hráli o jedno přímé postupové místo na olympiádu do Tokia v euro-africké kvalifikaci šesti výběrů. Druhý tým pak ještě bude mít šanci bojovat o účast v dodatečné kvalifikaci.

„Šance je opravu neopakovatelná. Jsme v té špičce. Procenta je těžké říkat, ale kolektivních sportů, které o to reálně hrají, asi u nás moc není. Spočítali byste je na ruce jedné ruky,“ přiznává Petr Ditrich předseda České baseballové asociace.

„To je to, kam se chce člověk dostat. A když už se tam dostane, tak chce samozřejmě zabojovat o placku,“ dodává Daniel Vavruša.

Spolu s baseballisty z Česka mají největší šanci na start na tokijské olympiádě z kolektivních sportů ještě české softbalistky a basketbalistky.